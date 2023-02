A Busto Arsizio concerto di San Valentino per don Isidoro con il Liceo Crespi

Torna il Concerto di San Valentino che a Busto Arsizio celebra al Teatro Sociale la figura di don Isidoro Meschi, fondatore della Comunità Marco Riva, nel centenario della istituzione del Liceo Crespi, che con la Amministrazione Comunale di Busto e i Lions Host di Busto organizzano e sostengono l’evento.

Nel corso della serata, che vedrà esibirsi gli studenti del Liceo in canti, danze, classiche e moderne, ma soprattutto i espressioni corali, alla presenza delle autorità locali e Lions, sarà attribuita la borsa di studio al merito per l’Esame di Stato 2023, generosamente offerta dai Lions Host.

Inoltre, di nuovo sarà presente, dopo anni di assenza per la pandemia, il Coro del Rudi-Stephan Gymnasium di Worms per riprendere il contatto con il Coro Polymnia del Liceo e la M° Monica Balabio, nella bellissima tradizione iniziata nel 2011. L’ultimo concerto con i partner tedeschi fu quattro anni fa e ora finalmente ritorneranno sul palco insieme, i ragazzi tedeschi e i ragazzi italiani, per il Concerto di San Valentino.

Domenica 12 febbraio sono infatti arrivati i 47 studenti tedeschi con il loro M° Daniel Wolf, accolti e ospitati dalle famiglie dei coristi italiani, come da tradizione ben consolidata: un’occasione per condividere la passione della musica e fare nuove amicizie internazionali. Il mercoledì mattina, dopo il converto di San valentino, il coro tedesco si esibirà anche nel primo turno della performance durante l’assemblea studentesca.

Ecco dunque un altro buon motivo per assistere al Concerto di San Valentino, martedì 14 febbraio al Teatro Sociale, ore 20:45. Per il Liceo Crespi la festa di san Valentino ha un significato speciale che ha a che fare con l’amore speciale di don Isidoro Meschi: qui si ricorda e si celebra l’amore incondizionato di don Isidoro per i suoi ragazzi, dai liceali del Crespi ai ragazzi della sua Comunità Marco Riva, quell’amore che lo ha guidato fino alla fine con determinazione e con gioia, la stessa che ritroveremo nella musica, a lui dedicata per la ventisettesima volta!