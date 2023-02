Elezioni regionali 2023: le preferenze e i candidati eletti

Si conosceranno oggi i risultati delle elezioni regionali 2023. In questo articoli verranno aggiornati, man mano che arrivano, i risultati delle preferenze elettorali dei singoli candidati e coloro che risulteranno eletti. (Per seguire lo spoglio in diretta POTETE CLICCARE QUI).

Il voto in Lombardia

Le elezioni definiranno gli 80 consiglieri regionali e il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. Gli eventuali Consiglieri che verranno nominati Assessori dovranno lasciare il seggio per tutta la durata dell’incarico e verranno sostituiti dai primi non eletti nella circoscrizione provinciale in qualità di supplenti.

Premio di maggioranza

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati: almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi; almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi. Alla coalizione vincente non possono essere attribuiti più di 56 seggi (70%): 23 seggi sono quindi sempre garantiti alle liste perdenti.

I candidati eletti e le preferenze

L’elezione dei consiglieri avviene per ripartizione provinciale sulla base del risultato proporzionale delle liste elettorali e delle preferenze di voto sui singoli candidati. Alla provincia di Varese spettano 7 seggi.