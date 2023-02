A Gallarate arriva Zorro, il nuovo cane della Polizia Locale

Annunciato qualche mese fa, entra in servizio il nuovo “agente a quattro zampe”, il cane Zorro addestrato per la ricerca di stupefacenti. «Dopo il cane Ricco, che era addestrato a un certo tipo di attività (difesa degli operatori, ndr), ora in accordo con il nuovo comandante abbiamo deciso di rivolgerci a un’unità cinofila di tipo diverso» dice il sindaco Andrea Cassani.

Zorro sarà appunto dedicato alla ricerca di stupefacenti. «È un cane giovane, un Labrador di 14 mesi. Avrà due conduttori e verrà usato nelle aree sensibili e fuori dalle scuole, per prevenire il disagio giovanile» continua l’assessore alla sicurezza Francesca Caruso. Che chiarisce: «Non abbiamo come Polizia Locale la pretesa di contrastare grandi traffico, ma servirà per fare prevenzione appunto nei parchi, davanti alle scuole, in stazione».

Il comandante Aurelio Giannini parla di «strumento di deterrenza», che funzioni come prevenzioni, oltre che per ottenere risultati concreti nella ricerca di stupefacenti.

Zorro ha fatto sei mesi di formazione antidroga presso un ente certificato autorizzato dal Ministero e ora sarà affidato a due agenti specializzati: «Zorro è stato formato prima dall’associazione a Eupilio, senza operatori, poi nelle ultime due settimane è iniziata la fase addestrativa vera e propria con gli operatori, che avevano già effettuato una prima fase di formazione».

Quello in servizio a Gallarate è l’unico cane antidroga di una Polizia Locale. Il Comune lo ha acquistato (il precedente cane era in carico con la formula dell’affitto) e prevede la possibilità di metterlo a disposizione anche di altri Comuni: «Nel piano tariffe abbiamo inserito la possibilità di affittarlo ad altri Comuni, a fronte dell’interesse che la notizia del suo arrivo ha suscitato in altri amministratori».