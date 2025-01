Dopo il falò, messaggi di pace nel cielo e cuccioli in piazza nella giornata di Sant’Antonio Abate

Un’altra bella giornata ha accolto il secondo dei riti tradizionali per la festa di sant’Antonio a Varese: la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di sant’Antonio alla Motta si è potuta svolgere in una mattina fredda ma asciutta, e ha consentito agli animali varesini e ai loro padroni – quest’anno quasi esclusivamente cani, ma di ogni razza immaginabile e oltre – di attendere in piazza il rito in tantissimi.

Galleria fotografica Sfilata di cuccioli alla benedizione degli animali per sant’Antonio 4 di 23

La benedizione è stata loro impartita quest’anno dal nuovo prevosto di Varese, alla prima esperienza con i cuccioli della città: monsignor Gabriele Gioia, che ha lodato l’affetto che i varesini rivolgono ai loro cuccioli ma li ha esortati anche a impegnarsi per avere cura della vita umana e pregare per la pace.

Chi non ha potuto portare il suo animaletto, ha potuto seguire la benedizione nella diretta Facebook di Varesenews (qui sopra potete rivederla), che ha documentato anche il lancio di palloncini biodegradabili da parte dei bimbi delle elementari e delle materne della città: oltre mille, accompagnati da altrettanti bigliettini, la maggior parte dei quali quest’anno erano dedicati alla speranza della pace. Con i loro, si è levato in cielo anche il gruppo di palloncini dei Monelli della Motta.

Alla fine di queste cerimonie, come ogni anno, se n’è svolta un’altra, altrettanto tradizionale, nel vicino laboratorio di fornaio della panetteria Pigionatti, proprio li in piazza: uno degli ultimi laboratori cittadini, la cui famiglia da generazioni è impegnata a tramandare le tradizioni della festa varesina.

Lì si è svolta la benedizione del pane, altro rito legato a sant’Antonio, che è patrono dei panettieri: una benedizione impartita dal nuovo prevosto, a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il sindaco Davide Galimberti e il presidente dei Monelli della Motta Giuseppe Redaelli.