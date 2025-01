Varesini alla guida, si può fare di più: eccesso di velocità e guida con il telefonino tra le multe più “gettonate”

Come si comportano i varesini quando guidano? Stando ai dati 2024, in fondo si comportano bene, ma ci sono dei difetti che proprio dovrebbero controllare: «Dovrebbero limitarsi nella velocità, ma soprattutto dimenticarsi il telefonino quando sono alla guida – ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano – Sono state oltre 6200 infatti le sanzioni per eccesso di velocità e oltre 450 quelle per guida con l’utilizzo del telefonino, oppure senza le cinture di sicurezza. Inoltre l’ultimo dato secondo me significativo sono inoltre le oltre 300 violazioni al divieto di posteggiare negli stalli dei disabili».

Disciplinati dunque ma non troppo, i varesini hanno ancora margini per miglioraare: e questi sono solo alcuni dei risultati emersi dal report annuale della Polizia Locale presentato questa mattina, 17 gennaio, in occasione delle celebrazioni per San Sebastiano, patrono del corpo.

IL REPORT DELLA POLIZIA LOCALE

È stato un anno complessivamente molto intenso per la polizia locale di Varese, che ha ricevuto oltre 6000 richieste di intervento: i suo circa 70 agenti operativi (a cui si aggiungono 20 amministrativi) hanno svolto complessivamente 40mila ore di attività.

Tra i dati più significativi, spiccano le oltre 10.000 ore di servizio svolte nell’ambito del progetto “Varese Città Sicura 2024”, con 138 controlli antidegrado, 182 interventi di polizia stradale e 40 ispezioni dedicate alla movida. L’attività del Nucleo Operativo Antidegrado ha portato all’emissione di 29 Daspo urbani e all’accertamento di 8 violazioni delle ordinanze comunali sul consumo di alcol in aree pubbliche.

VIOLAZIONI A GO-GO: SOPRATTUTTO ALTA VELOCITÀ E TELEFONINI, MA TANTE MULTE PER SOSTA IN POSTI DAVVERO VIETATI

Nel 2024, i controlli stradali hanno rilevato oltre 6.200 violazioni per eccesso di velocità e 2.500 infrazioni per il mancato rispetto del semaforo rosso. Significative anche le sanzioni per uso del cellulare alla guida (447) e per il mancato uso delle cinture di sicurezza. Sono stati ritirati complessivamente 86 documenti di guida per violazioni gravi, tra cui 34 per guida in stato di ebbrezza.

«Queste situazioni sono tra le maggiori cause di incidenti stradali, anche con conseguenze gravi, e quindi di particolare importanza per la sicurezza stradale» ha dichiarato a proposito il comandante della Polizia Locale, Claudio Vegetti, ma tra le altre infrazioni indicate dal comandate ci sono anche quelle per la sosta in zone vietate. Sono state oltre 100 le violazioni per soste abusive sui marciapiedi, oltre 650 quelle contestate sulle strisce pedonali e 710 quelle in corrispondenza degli incroci. Circa 350 poi le violazioni commesse da chi ha parcheggiato sulle fermate degli autobus e, purtroppo un dato ancora troppo elevato, ben 336, le contestazioni effettuate a chi ha sostato su stalli riservati alle persone disabili. Alle violazioni sulla sosta si aggiungono poi le multe date a chi viaggia con la revisione scaduta, ben 786 nel 2024, senza assicurazione (186), e 53 contestazioni a cui guidava senza patente o con il documento scaduto.

LE FOTOTRAPPOLE FUNZIONANO: I RISULTATI DELLA POLIZIA AMBIENTALE

L’attività di polizia ambientale ha registrato 182 violazioni per abbandono di rifiuti, grazie anche all’utilizzo delle foto-trappole sul territorio comunale. Sono stati rimossi e demoliti 23 veicoli abbandonati, mentre i parchi comunali sono stati monitorati con 90 interventi preventivi.

Nel campo della sicurezza urbana, la Vigilanza di Quartiere ha effettuato oltre 200 controlli mirati, affrontando accattonaggio molesto, vendite abusive e ubriachezza molesta. È stato inoltre potenziato il presidio di piazza Repubblica, operativo per circa 1.000 ore nel corso dell’anno.

Accanto ai risultati operativi, non passa inosservato il raddoppio dei trattamenti sanitari obbligatori (TSO) rispetto al 2021, con oltre 100 richieste gestite nel 2024. Un tema approfondito dal sindaco Davide Galimberti, che ha sottolineato la necessità di un approccio sinergico tra forze dell’ordine e strutture sanitarie. (Per maggiori dettagli, leggi il nostro articolo precedente)

NUOVA VIDEO SORVEGLIANZA PER IL 2025: OBIETTIVO SAN FERMO E SACRO MONTE

Tra le novità annunciate per il 2025, un significativo potenziamento della videosorveglianza in aree strategiche, come il quartiere San Fermo e il Sacro Monte, in vista del Giubileo. «Questa implementazione rappresenta un passo avanti nella prevenzione e gestione delle problematiche di sicurezza urbana, e si aggiunge alle circa 200 telecamere già attive» ha sottolineato l’assessore Catalano.

Il sindaco Davide Galimberti ha infine espresso gratitudine verso gli agenti della Polizia Locale e tutte le forze dell’ordine per il lavoro svolto in sinergia, concludendo: «I dati che abbiamo presentato oggi confermano la grande collaborazione tra tutte le Forze di Polizia della città. Una sinergia positiva, grazie al coordinamento e al lavoro svolto dal Prefetto, e dall’impegno degli uomini e le donne della Polizia locale e di tutte le Forze dell’Ordine a cui va il mio ringraziamento». Sulla stessa linea anche il presidente della Commissione sicurezza Lorenzo Macchi che oltre ai ringraziamenti alla Polizia locale ha sottolineato «l’utilità in materia di sicurezza, delle recenti modifiche al Regolamento di Polizia locale con nuove misure per contrastare al meglio il degrado e garantire maggiore tranquillità».