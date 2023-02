Gol ed esultanza per Pitou: “Spirito di squadra, questa è la Pro Patria”

VARGAS 1 «I ragazzi oggi hanno interpretato molto bene la gara. In settimana l’avevamo preparata abbastanza bene, conoscendo i punti di forza della Pro Vercelli, le qualità che avevano permesso loro di vincere le ultime partite, sia in casa che in trasferta. La squadra è stata molto brava a capire come giocare la partita: hanno corso tantissimo e hanno fatto una buona gara».

VARGAS 2 «Sapevamo che avrebbero cercato queste trame diagonali e i cross dalla parte dell’esterna del campo verso l’area nostra. Noi siamo stati bravi a rimanere alti fino la fine, quando abbiamo sofferto di più le loro palle alte. Era venuta fuori anche la stanchezza, abbiamo corso tantissimo ma i cambi sono entrati bene in partita. Sono contento che anche chi subentra ha capito lo spirito della squadra».

VARGAS 3 «Decima partita senza subire gol in campionato? Abbiamo dimostrato che di saper portare a casa il risultato anche quando subiamo gol, alcune volte è andata bene, altre male. L’importante è essere concentrati, se i calciatori si danno una mano in campo la squadra soffre molto di meno».

VARGAS 4 «Ruoli inediti per alcuni calciatori? (Saporetti centrale, Molinari a sinistra e Stanzani mezzala) Sono ruoli che hanno fatto in passato e che conoscono. Proviamo a mettere in campo chi sta meglio fisicamente, quando si giocano tre partite in una settimana non è semplice recuperare energie. Hanno dunque cambiato ruolo, ma la differenza l’hanno fatta la testa e l’applicazione. Far risultato dipende da questo».

PITOU 1 (in italiano) «Mi sento bene, nella squadra, nella Pro Patria. Insieme abbiamo fatto una grande partita contro la Pro Vercelli che è fortissima. Abbiamo lavorato tanto, uniti, in settimana e penso che la vittoria di oggi sia meritata».

PITOU 2 «Per giocare a calcio serve spirito di squadra, penso che questo sia l’aspetto più importante, e qui mi diverto, il gruppo ha davvero un bello spirito. Quali sono gli obiettivi? Per prima cosa dobbiamo ancora salvarci, ma penso che possiamo fare di più. I playoff sono nella nostra testa, dobbiamo guardare il più alto possibile, abbiamo una squadra per ambire a di più della salvezza».

PITOU 3 «Vicenza sarà la partita che concluderà questa settimana molto dura. Dobbiamo subito ripartire per fare una grande partita domenica, non sarà facile vincere ma possiamo fare qualcosa. Pensiamo partita dopo partita».