Calcio, Serie C: Pro Vercelli – Pro Patria

La Serie C inaugura febbraio con il turno infrasettimanale di oggi, mercoledì 1. Ospite di una Pro Vercelli in uno buono stato di forma (doppia vittoria su Triestina e Novara), la Pro Patria è chiamata a scendere in campo allo stadio Silvio Piola alle ore 18 per la seconda trasferta consecutiva, a pochi giorni dalla sfida vinta, per la prima volta nella storia bianco-blù, allo stadio Città di Meda, contro il Renate.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)