Grave 81enne in un incidente stradale a Caslano

La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15.30 a Caslano vi è stato un incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, una 81enne automobilista svizzera domiciliata nella regione ha perso il controllo dell’auto, forse a causa di un malore, mentre percorreva la strada cantonale in direzione di Ponte Tresa.

L’auto ha dapprima divelto un cartello segnaletico, per poi urtare una vettura guidata da un 74enne cittadino italiano residente in Italia che avanzava in senso inverso, terminando infine la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Est, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure alla 81enne, l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale. La donna versa in gravi condizioni. Illeso il 74enne.