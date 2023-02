Incendio in viale Milano a Gallarate, domato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 17 a Gallarate in viale Milano, per spegnere un incendio sul tetto di una casa di corte lungo il viale, alle porte del quartiere di Madonna in Campagna.

I pompieri sono arrivati sul posto dal vicino distaccamento del Sempione, con un’autopompa e un fuoristrada polivalente: hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Ancora da accertare l’origine dell’incendio.