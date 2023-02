Terremoto in Turchia, annullata la partita della E-Work Busto a Istanbul

La E-Work Busto Arsizio non giocherà la partita di CEV Cup prevista per martedì 7 febbraio a Istanbul contro la formazione locale del THY allenata dall’ex cortesino Marcello Abbondanza. Il gravissimo terremoto che ha colpito la Turchia ha causato lo stop di tutte le attività sportive sul territorio nazionale tanto che i vari campionati erano già stati sospesi.

Intorno alle 18 di lunedì si è pronunciata anche la CEV – la confederazione europea della pallavolo che organizza le coppe – che di fatto ha avallato la decisione governativa e ha comunicato alle squadre che la gara non si giocherà.

Giocatrici e staff della UYBA sono già a Istanbul (il loro volo era previsto all’alba di oggi) e hanno accettato la decisione, comprensibile visto l’accaduto. Ora la società proverà a capire se da parte della federazione europea ci sarà una sorta di “rimborso-risarcimento” visto che la trasferta è decisamente onerosa e tornare a Istanbul una seconda volta (ammesso che non ci siano altre decisioni in merito) sarebbe un ulteriore esborso pesante.

Tra l’altro su Istanbul (la metropoli del Bosforo non è coinvolta nel terremoto, accaduto nel Sud-Est e oltre il confine siriano) è scattata una forte allerta-neve che ha provocato la chiusura di un aeroporto. Il club di Busto Arsizio sta quindi valutando come organizzare il rientro.

– A seguire l’articolo pubblicato prima della decisione di annullare il match –

Affrontare un impegno sportivo in Turchia, in queste ore, non è certamente la cosa più semplice e leggera del mondo a causa del terremoto che ha sconvolto la vita di intere regioni. Lo sport turco si è per il momento fermato, con la sospensione di tutti i campionati, mentre le federazioni internazionali devono ancora comunicare eventuali stop.

Tra queste anche la CEV, la confederazione europea della pallavolo, che attualmente non ha fermato la disputa delle partite di sua pertinenza: tra queste c’è anche l’impegno della E-Work Busto Arsizio che martedì 7 (alle 16 ora italiana) è attesa sul campo del THY Istanbul di coach Marcello Abbondanza.

La metropoli sul Bosforo è lontana centinaia di chilometri dalle zone colpite dal sisma ma è chiaro che in queste situazioni l’intero sistema-paese della nazione colpita risente dell’accaduto e ferma le attività non essenziali. La CEV tuttavia non ha per ora comunicato cancellazioni e comunque le Farfalle sono già a Istanbul, perché il loro volo è decollato all’alba di lunedì. Bisogna a questo punto capire se ci sarà il definitivo “via libera” per l’incontro.

Sul campo le biancorosse di Busto Arsizio cercano una vera e propria impresa: all’andata infatti il THY ha espugnato la E-Work Arena con un tremendo 3-0 che mette Olivotto e compagne con le spalle al muro. Per passare il turno quindi la UYBA deve ottenere una “vittoria da tre punti”, quindi per 0-3 oppure 1-3, e quindi vincere il golden set di spareggio al 15 previsto in casi come quello. Qualsiasi altri risultato (2-3 per Busto o vittoria turca) consegnerebbe alla squadra di Abbondanza il passaggio del turno.

Coach Marco Musso avrà a disposizione la formazione tipo per provare la remuntada: vedremo se la bella prova nel “derby del Ticino” (perso al tie-break contro una Novara sulla carta ben superiore) e la voglia di riscatto dopo la caduta dell’andata saranno sufficienti per spingere la E-Work all’impresa. Abbondanza recupera l’opposto Van Ryk che aveva saltato la gara di viale Gabardi e arriva da un successo in campionato che è valso il quinto posto in classifica.

«Dobbiamo provarci a ogni costo, il bello dello sport è che ogni giorno c’è una sfida nuova con nuovi stimoli da trovare e mettere in campo – ruggisce Rosamaria alla vigilia – A Novara abbiamo giocato una grande partita: dobbiamo continuare nel nostro percorso di crescita che anche contro la Igor si è visto. Giocare così bene contro una squadra molto forte ci ha dato un’altra grande iniezione di fiducia».