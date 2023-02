Il terremoto devasta Turchia e Siria. “E c’è anche l’allerta neve”

Si sono sbriciolati palazzi moderni e fortezze antiche di secoli, casupole e chiese e moschee. La Turchia e la Siria piangono già migliaia di morti, a causa del terremoto di magnitudo 7.8 che ha interessato la regione nella notte di lunedì.

Le stime attuali (ore 16) parlano di 1.500 corpi recuperati in Turchia, e 810 cadaveri estratti in Siria per un totale di oltre 2.300 morti. Ma si scava in molte città, ci sono feriti e centinaia di dispersi.

L’epicentro è stato a Gaziantep, una delle maggiori città turche, «nota per essere il centro che ospita più siriani» rifugiati, spiegava questa mattina Valeria Giannotta, direttore scientifico Osservatorio Turchia del CeSPI (Centro Studi Politica Internazionale), originaria di Gallarate e oggi ad Ankara.

«È crollata un’ala del castello, monumento storico». La fortezza, antica di secoli, aveva resistito a decine di sismi e questo dice quanto potente sia stato il terremoto della notte.

Gaziantep – a poche decine di chilometri dalla Siria – accoglieva migliaia di rifugiati siriani ma è anche un grande centro curdo: da qui vengono molti emigranti curdi che si stabiliscono in Italia.

Oltre alla fortezza di Gaziantep sono crollati anche diversi edifici storici in tutto il Paese, come la chiesa di Iskenderun o la moschea di Malatya, città verso l’Anatolia centrale. Gravissimi i danni anche a Sanliurfa, altra città storica del Sud Est della Turchia.

Crollo di un palazzo a Sanliurfa

Molti danni anche ad Antakya, l’antica Antiochia, nella regione più meridionale della Turchia, e ad Iskenderun, l’antica Alessandretta, dove è appunto crollata anche l’ottocentesca cattedrale retta dai francescani.

«In più – raccontava ancora stamane Giannotta a Radio Popolare – c’è anche l’allerta meteo per la neve, anche questo sta creando ulteriori difficoltà per i soccorsi»

Grandi danni anche nel Kurdistan propriamente detto, a Est verso Iraq e Siria: ci sono immagini di grandi crolli a Diyarbakir/Amida, il maggior centro storico della regione, città cinta da mura millenarie in pietra lavica.



Diyarbakir

Ancora frammentarie le informazioni dalla più isolata Siria. Una delle città più colpite è Aleppo, dove ci sarebbero decine di dispersi, ma più vicine all’epicentro sono le città del Nord, in mano ai ribelli (come Afrin, nell’immagine sottostante) o alle milizie curde del Rojava. Va ricordato che quelle nel Nord della Siria sono zone instabili, dove forte è anche la presenza d terroristi di Isis.

Dozens of victims died in northern Syria. The photo is from a hospital in the Syrian city of Afrin

All people in northern #Syria are working to rescue the stranded under rescue#earthquake pic.twitter.com/K85TXwTrnw

— Mohammad – محمد عساكره (@mohammed_asakra) February 6, 2023