Lavori in autostrada, chiuso lo svincolo di Gazzada e di Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, con orario 21:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso lo svincolo di Gazzada, in entrata per chi proviene dalla A60 Tangenziale di Varese ed è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno o di Buguggiate;

-sarà chiuso lo svincolo di Buguggiate, in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Castronno o di Gazzada.

Le suddette chiusure verranno effettuate nelle due notti di giovedì 16 e venerdì 17 febbraio, in modalità alternata.