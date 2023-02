A Luino successo per la presentazione del libro di Sarah Maestri “Stringimi a te”

Un’emozionante pomeriggio quello passato domenica 12 febbraio a Palazzo Verbania di Luino in occasione della presentazione dell’ultimo libro della scrittrice e attrice luinese Sarah Maestri dal titolo “Stringimi a te”: un romanzo avvincente che racconta la storia di una donna single che dopo una lunga battaglia burocratica riesce ad adottare una bambina bielorussa di nome Alesia.

Tutto inizia quando Sarah accoglie Alesia a Fiumicino per fare un favore ad un amico che lavorava per programmi di risanamento dei “bambini di Cernobyl”. Alesia doveva restare solo pochi giorni ma dal momento in cui Sarah incontra i suoi occhi non riesce più a lasciarla andare. Alesia, che arriva da un orfanotrofio in Bielorussia, inizia così ad andare a trovare Sarah durante il periodo estivo e natalizio ma a Sarah non basta più e così, appena riesce, la raggiunge in quel luogo che lei definisce «uscito dai libri di Dickens». Ormai è tutto chiaro: per Sarah Alesia è diventata come una figlia e la sua casa senza di lei sarebbe vuota e insostenibile. “Deve diventare la sua mamma” e così decide di intraprendere una battaglia legale che durerà anni «una lunga e complessa battaglia che sapevamo, però, di poter affrontare, alla fine riuscendoci» hanno raccontato alla presentazione del libro Sarah e Alesia.

Durante l’incontro – moderato dalla consigliera luinese Valeria Squitieri – la stessa Alesia, ormai maggiorenne, ha inoltre raccontato diversi aneddoti divertenti e alcuni momenti passati in orfanotrofio.

«Ringraziamo Sarah Maestri per aver portato la presentazione del suo libro nella sua Luino, per essersi mostrata come un’artista dalle mille risorse con umiltà e genuinità e per aver dimostrato una straordinaria determinazione e forza» ha concluso la consigliera Squitieri.

Un profondo ringraziamento a cui, in ultimo, si è unito anche quello di alcuni professori degli istituti luinese:«per i tanti progetti cinematografici proposti e sviluppati all’interno delle nostre scuole, con cui ormai da anni collabora assiduamente dimostrando una grande disponibilità che va ben oltre il suo dovuto».