Piumini donna, quali sono i modelli top per l’inverno?

I piumini da donna sono uno dei capi di abbigliamento più versatili per chi vuole essere sempre alla moda ma allo stesso tempo rimanere al caldo e ben coperti in ogni occasione.

Durante l’inverno, il calore e il comfort che può donare un piumino di ottima qualità è sicuramente impareggiabile.

Quando acquistare un piumino da donna?

Se si sceglie di acquistare un piumino da donna all'inizio della stagione invernale, purtroppo, ci si vedrà costretti a sborsare una somma considerevole di denaro. Al contrario, se si sceglie di acquistarlo nel periodo dei saldi, si potrà beneficiare di forti sconti e di prezzi molto ragionevoli.

Come scegliere il piumino adatto a te?

I modelli presenti in commercio sono davvero molti, e spesso si differenziano per taglio, materiali e lunghezza. Se non si hanno le idee chiare su quale modello è il più indicato per il proprio guardaroba, avere qualche suggerimento è sicuramente un’ottima cosa per iniziare questa ricerca.

Vediamo alcuni suggerimenti che è bene prendere in considerazione.

Qual è la propria silhouette?

La prima cosa da prendere in considerazione è il proprio fisico. A seconda del proprio fisico ci sono modelli che più si adattano a risaltare le qualità e minimizzare i difetti.

Se il proprio fisico è caratterizzato da generosi fianchi e spalle piccole, un piumino lungo è certamente la scelta più idonea. Per conferire alla propria figura un aspetto più “omogeneo” si può scegliere un modello con il cappuccio. Così la parte superiore non risulterà sproporzionata con il resto del corpo.

Se il proprio fisico ricorda quello di una mela (spalle e seno generosi) è bene non acquistare un piumino per donna troppo imbottito o troppo lungo. Un modello dal taglio classico e dai colori poco sgargianti è sicuramente un acquisto che si potrà utilizzare per molti anni senza problemi. Anche se le mode cambiano in modo radicale, un modello dal taglio classico è sempre un capo che si può usare senza problemi.

Scegliere con cura l’imbottitura del piumino

Anche se in inverno la temperatura non si abbassa molto, un piumino è pur sempre una giacca che dovrebbe tenere caldo e ben isolati dall’umidità invernale. La piuma d’oca è l’imbottitura che protegge meglio dal freddo, ma allo stesso tempo è anche quella che necessità di una maggiore attenzione e manutenzione.

Se in alternativa si vuole acquistare un piumino sintetico, materiale che richiede meno manutenzione della piuma d’oca, si dovrà ricordare che questo materiale purtroppo è in grado di difendere meno dalle basse temperature invernali. Un punto a favore dei piumini sintetici è il prezzo inferiore, se li si paragonano con quelli di piuma d’oca.

Visto che i piumini da donna sono dei capi che si potranno utilizzare per molti anni, è bene acquistare un modello che valorizzi la propria figura e sia di ottima fattura. Acquistare un piumino non deve essere fatto d’istinto. È bene valutare i pro e i contro dei modelli che valorizzano la propria figura.