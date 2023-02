Varese – Varesina in diretta dal “Franco Ossola”

Ci sono in palio punti e tanto altro che va oltre il campo al “Franco Ossola”, dove il Varese cerca altre conferme per avvicinare la salvezza, mentre la Varesina arriva forte dei 13 punti in più in classifica e di una posizione di pregio in zona playoff. Il nostro liveblog offerto da Confident, Finazzi Serramenti e Quality Sport&Rehab. Potrete interagire in tempo reale commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI