Brase, Ross e Caruso tra le nomination per i premi di Legabasket

La penalizzazione in classifica alla Openjobmetis nulla toglie alle imprese sportive colte in questo campionato da Matt Brase e dai suoi giocatori. La conferma arriva da Legabasket che ha inserito tre protagonisti della stagione biancorossa tra le nomination per i tradizionali premi di fine anno.

Uno di loro è proprio Matt Brase (nella foto di A. Ossola): il tecnico dell’Arizona concorre infatti per il riconoscimento di “Coach of the year” insieme a Piero Bucchi (Sassari), Alessandro Magro (Brescia), Marco Ramondino (Tortona), Sergio Scariolo (Bologna) e Francesco Vitucci (Brindisi), con quest’ultimo che vinse il premio proprio quando allenò a Varese dieci anni fa.

Tra i giocatori, grande protagonista è Colbey Ross: il playmaker biancorosso concorre per ben due premi, quello per l’MVP assoluto (il miglior giocatore del campionato) e quello per la rivelazione dell’anno. I suoi avversari per l’MVP sono Frank Bartley (Trieste), Marco Belinelli (Bologna), Semaj Christon (Tortona), l’ex varesino Brandon Davies (Milano), Chris Dowe (Sassari), David Logan (Scafati) e John Petrucelli (Brescia).

Il terzo varesino inserito nelle nomination è invece Guglielmo Caruso, che non concorre per il premio al miglior italiano (“BestITA”) bensì per quelli di miglior sesto uomo del campionato e di giocatore più migliorato (il most improved player di estrazione americana).

I tifosi sono chiamati a esprimere le proprie preferenze da oggi, venerdì 28 aprile, a lunedì 8 maggio; per votare si deve usare l’apposita sezione MyLBA su sito e app della Legabasket (QUI), previa registrazione. I nomi dei candidati ai premi sono stati decisi dopo una prima fase di votazioni da parte di un panel composto da giornalisti specializzati, dai 16 club della Serie A (capitani, capo allenatore un dirigente per ciascun club). Martedì 9 maggio verranno annunciati i nomi dei 3 finalisti per la categoria MVP mentre giovedì 11 maggio saranno svelati i vincitori dei vari premi.