Busto Arsizio capitale del libro e dell’editoria a maggio con B.A. Book

Sarà inaugurata il 14 maggio alle 10.00, con un flash mob a cura dei danzatori di Gens d’Ys, l’edizione 2023 di BA Book, il Festival del Libro e dell’Editoria, organizzato dall’Amministrazione comunale e dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare, in collaborazione con il Tavolo Letteratura che si compone di 9 librerie (di cui 7 partecipano al festival: Ubik, Bustolibri.com, Il Dondolibro, Fumettolandia, La Gilda, I libri e i giorni, Libraccio), 8 case editrici (De Piante, Nomos, Albaccara, TraccePerLaMeta, XY.IT, PEOPLE, Il Falò, Officina Libraria), 2 associazioni (Caffè letterario e Associazione Amici della capitolare), due biblioteche, quella comunale e la Biblioteca Capitolare.

BA Book 2023 è sostenuto dal Centro per il libro e la lettura, Istituto autonomo del Ministero della Cultura che ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura, e da numerosi sponsor (Ferrovie Nord Milano, Istituto san Carlo, Sbam, Puce & partners studio legale, Istituto Vigilanza Notturna Gallarate). Non manca il contributo di Banco Bollini Marcora 1597 e BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il Festival vuole rappresentare un vero e proprio tributo al libro e al mondo dell’editoria in tutte le sue possibili declinazioni. Novità di quest’anno l’installazione di una tensostruttura in piazza Vittorio Emanuele II, che ospiterà molti degli eventi in programma e i corner delle librerie e delle case editrici.

BA Book 2023 ospiterà 32 autori, 25 presentazioni di cui 4 dedicate ai bambini, 6 eventi esperienziali per adulti e bambini: dal workshop diario di viaggio a cura di Elvis Crotti, Barbara Di Donato e Trame Educativea quello sull’Arte Partecipata a cura di Daniele Delfino, Giovanna Del Grande e Trame Educative. Ci sarà un laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni “Dal microscopico al gigante” viaggio fra gli insetti a grandezza naturale a cura di Nomos Edizioni, uno per bambini dai 10 ai 13 anni a cura di Giulia Ratti, un laboratorio per bambini dai 4 agli 8 anni con l’illustratrice a cura di I libri e giorni e uno di disegno a cura di La Gilda

Cinque gli eventi collaterali: verranno allestete delle panchine letterarie per le vie del centro su cui sono riportati testi tratti da Decameron, Il fu Mattia Pascal, Faust, Madame Bovary, Pinocchio, Una stanza tutta per se’, Le due città, La bella estate, Romeo e Giulietta. Ci sarà poi l’esposizione di preziose edizioni dei Promessi sposi, a cura della Biblioteca Capitolare in occasione dell’anno manzoniano presso il Battistero San Filippo Neri; il “Laboratorio di Book Folder” a cura di Francesca Testa. La fotografa Isabel Lima curerà un set fotografico “Il mio libro del cuore” mentre l’artista John O’Brien realizzerà l’installazione “Le belle lettere”.

Infine per “BA Book oltre…”, lunedì 22 maggio alle ore 18.30 Javier Castillo presenterà in Sala Monaco il suo libro Il gioco dell’anima.

L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

IL PROGRAMMA:

Domenica 14 Maggio

ore 10.00 piazza Vittorio Emanuele II

flash mob a cura di Gens d’Ys

ore 11.00 Marco Balzano presenta Cafè Royal

Biblioteca comunale – sala Monaco

a cura di Ubik

ore 14.00 Stefania Andreoli presenta Perfetti o felici

Cinema Teatro Lux

a cura di Ubik

ore 16.00 Ernesto Gallarato presenta Monica e le al..3 Altre donne

Biblioteca comunale – sala Monaco

a cura di TraccePerLaMeta edizioni

ore 16.30 Chiara Raineri presenta Piccola pantera

(laboratorio con l’autrice per bambini 18-36 mesi e mamme)

Cortile della libreria

a cura di Il Dondolibro

ore 18.00 La traduzione ponte tra culture

Jonas Jonasson dialoga con Stefania Forlani

Biblioteca comunale – Sala Monaco

a cura di Galleria Boragno

ore 21.00 Alberto Schiavone presenta Non esisto

Biblioteca comunale – Sala Monaco

a cura di Libraccio

Lunedì 15 Maggio

ore 18.00 Presentazione di Sbapp

The social bookshop & Public Library

Biblioteca comunale – Sala Monaco

a cura di Galleria Boragno

ore 20.30 Aldo Serena con Franco Vanni presentano I miei colpi di testa

Biblioteca comunale – Sala Monaco

a cura della Biblioteca comunale

Martedì 16 Maggio

ore 16.30 Pensieri e parole sull’educazione alla teatralità. Azioni performative.

Gaetano Oliva, Lucia Montani, Stefania Cringoli con Gian Paolo Pirato e Davide Belosio

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di XY.IT Edizioni

ore 18.30 Luisa Dipino presenta Il giusto erede

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Associazione Caffè Letterario

ore 21.00 Greta Bienati presenta La causa prima di ogni male. Un eroe per forza nella Repubblica dell’Ossola

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Libraccio

Mercoledì 17 Maggio

ore 17.00 Eliana Cocca presenta Gli occhiali da sogno

( Laboratorio con l’autrice per bambini 8-10 anni)

Cortile della libreria

a cura di Il Dondolibro

ore 18.00 Il futuro della memoria: tutela del patrimonio attraverso strategie di salvaguardia e prevenzione a cura del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale Lombardia- Monza – Maggiore Claudio Sanzò

Biblioteca comunale – sala Monaco

a cura di Associazione Amici della Biblioteca Capitolare di Busto Arsizio

ore 18.00 Matteo B. Bianchi presenta La vita di chi resta

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Ubik

Giovedì 18 Maggio

ore 18.00 Michela Gecele presenta Un movente per morire

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Associazione Caffè Letterario

Venerdì 19 Maggio

ore 18.00 Daniele Mencarelli presenta Fame d’aria

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Ubik

ore 20.30 Emma Zanella presenta Andy Warhol Serial Identity

Presentazione della mostra e del catalogo

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

Catalogo Nomos Edizioni

Sabato 20 Maggio

ore 9.30- 13.30 Workshop Diario di viaggio a cura di Elvis Crotti, Barbara Di Donato e Trame Educative

ore 10.30-13.00 Workshop Arte Partecipata a cura di Daniele Delfino, Giovanna Del Grande e Trame educative

ore 11.15 Emanuela Mancino, Giovanna Del Grande, Daniele Delfino, Maria Laura Belisario, Elvis Crotti, Monica Gilli e Barbara Di Donato presentano Il filo nascosto e Trame sottili

Museo del Tessile

Sala conferenze e sala didattica del Museo

a cura della Biblioteca comunale e dell’Università di Milano-Bicocca

ore 11.00 Dal microscopico al gigante: viaggio fra gli insetti a grandezza naturale

( attività per bambini 5-10 anni )

Cortile della libreria

a cura di Il Dondolibro e Nomos Edizioni

ore 16.00 Valentina Maselli presenta La scarpa

( dai 5 anni )

presso la libreria a cura di I libri e i giorni

ore 16.00 L’umorista gentile. Il metaFisico e il metaVerso nel teatro di Achille Campanile

performance teatrale a cura di Mario Ficarazzo

Piazza Vittorio Emanuele II

a cura di Galleria Boragno

ore 18.30 Carmela Scotti presenta Del nostro meglio

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura della Biblioteca comunale

ore 21.00 Angela Borghi, Federica Cunego, Dario Galimberti, Erica Gibogini, Fiammetta Murino Rossi, Sergej Roic, Paola Varalli e la curatrice Ambretta Sampietro presentano Delitti di lago 6- Antologia di racconti gialli

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Il Falò edizioni

Domenica 21 Maggio

ore 10.30 Francesca Dell’Orto presenta Alice nel paese delle meraviglie – laboratorio con l’illustratrice

(attività per bambini 4-8 anni)

presso la libreria a cura di I libri e i giorni

ore 10.30 Laboratorio di disegno

presso la libreria a cura di La Gilda

ore 10.30 Carmelo Corrado Occhipinti presenta I falsi diamanti e la vera fede

Biblioteca comunale – sala Monaco

a cura di Albaccara Edizioni

ore 11.30 Mariarosa Barbera presenta Donne al potere in Oriente e Occidente tra Tardoantico e Medioevo

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Officina Libraria

ore 16.00 Elena Mistrello presenta Sindrome Italia

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Fumettolandia

ore 17.00 Margherita Morotti presenta Materia degenere 3

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Fumettolandia

ore 18.30 Piergiorgio Pulixi presenta La libreria dei gatti neri

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Bustolibri.com

ore 20.30 Alessandro Mari presenta Qualcosa resta

Piazza Vittorio Emanuele II (tensostruttura)

a cura di Galleria Boragno