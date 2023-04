Coca dal balcone col cestino, condannato a 4 anni e 3 mesi 26enne di Luino

Diversi episodi, per una decina di clienti che passavano sotto casa, mettevano i soldi in un pacchetto di sigarette posto in un cestino che tornava al pian terreno della casa di Luino, calato da un balcone, con dentro le dosi: cocaina e hascisc.

Per quegli stratagemmi scoperti per caso dai carabinieri dalla copia forense del cellulare un giovane di 26 anni residente a Luino è stato condannato questo pomeriggio a 4 anni e 3 mesi. Il giovane, difeso dall’avvocato Corrado Viazzo, era già finito nei guai per l’evasione avvenuta nei mesi scorsi per via delle intemperanze con la madre legate alle troppe docce, e si trova oggi agli arresti domiciliari.

Nel processo sono stati ascoltati i carabinieri che hanno eseguito le indagini e ricostruito la filiera degli scambi coi clienti, alcuni positivi durante la pandemia che chiedevano di venir serviti a domicilio con la droga lasciata nella cassetta delle lettere. Il difensore è riuscito a portare a casa una pena più bassa rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero, cioè 4 anni e 8 mesi.