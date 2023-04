Donna colpita da sassi in grotta a Duno sotto al monte San Martino

Un’escursionista è stata colpita dalla caduta di alcuni sassi mentre si trovava nel pomeriggio di domenica all’interno di una grotta del complesso del San Martino, a Duno.

L’attivazione dei soccorsi è avvenuta prima delle 17 del 25 aprile e sul posto stanno operando diverse unità fra le quali la componente «speleo-forra» del Cnsas, il Soccorso alpino. I tecnici stanno operando il soccorso per raggiungere la persona ferita ad una distanza di una cinquantina di metri dalla superficie.

Il punto in cui è avvenuto il distacco di pietre è in una grotta naturale non lontano dalla località “Val Alta“, sulla linea Cadorna, una serie di fortificazioni che vennero utilizzate durante la Seconda guerra mondiale dai partigiani per tentare di resistere agli assalti delle unità tedesche e della Rsi.

La persona ferita è un’escursionista con la passione per la speleologia di circa 60 anni rimasta bloccata all’interno della grotta e oltre alla parte sanitaria dell’intervento i soccorritori fanno sapere che sussiste un problema tecnico riguardo la difficoltà dell’immobilizzazione del trasporto della paziente, intervento che vedrà una sua soluzione nell’arco di diverse ore.

Non è stato possibile in un primo momento conoscere ulteriori dettagli circa le condizioni della persona ferita a causa del blackout informativo imposto dalla Regione al sistema “Real time“ di Areu: ad un tentativo di avere maggiori informazioni da questo canale istituzionale (pagato con soldi pubblici) non ci sono state fornite risposte in quanto la richiesta avveniva «fuori dagli orari stabiliti». (immagine di repertorio)