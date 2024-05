“Tutelare un territorio bello ma fragile“, Marco Dolce si ripropone per la piccola Duno

Marco Dolce, 63 anni, imprenditore, è stato consigliere comunale per un mandato, poi sindaco di Duno, dove si ripresenta alle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno.

«Gli impegni non lasciano molto spazio alle passioni, mi piacciono comunque la natura, che trovo sulle nostre Prealpi, e i nostri laghi, che trovo unici. Mi piacciono la musica, e la lettura». Sposato, una figlia e un nipotino.

Dolce spiega a Varesenews le motivazioni della sua candidatura

«Sono le stesse di anni fa, quando accettai di candidarmi come consigliere comunale, e successivamente come sindaco. Amo profondamente questo paese, ed il territorio in cui si trova, così bello, così fragile. E per il quale, dopo l’impegno trascorso, vorrei ancora poter avere la possibilità di spendermi con le persone che hanno condiviso questo compito insieme a me, e con quelle che si mettono in gioco ora con entusiasmo, per aiutare il paese di Duno nel percorso non facile con cui un paese piccolo come il nostro si trova a confrontarsi. Tutto in un mondo che corre sempre più velocemente ma nel quale, sono convinto, i ritmi e la filosofia del vivere che si possono trovare siano ancora, e a maggior ragione, più che mai attuali».

Cosa fare subito, quali propositi a “costo zero” per il paese?

«Dopo cinque anni di mandato, parlare di “prime tre cose” sarebbe riduttivo: direi piuttosto “tre cose su cui insistere”, nelle quali, durante i cinque anni trascorsi, avrei voluto fare di più, e meglio, anche a costo zero: migliorare i momenti di dialogo con la popolazione, aumentare le occasioni per ritrovarsi a vivere il nostro territorio, insieme, organizzando uscite a piedi, sui sentieri, e formare un gruppo di volontari per rispondere, quando necessario, alle criticità che possono nascere sul territorio».

Gli obiettivi a più ampio respiro

«A medio termine, vedo necessari interventi sulla montagna, e sulla sentieristica, da compiere insieme agli altri enti della zona, con i quali, in questi anni, si sono sviluppate ottime relazioni, nonché volontà di intenti alquanto positive.

Inoltre vorremmo proseguire nella sistemazione dei manti delle vie. Servono, inoltre, visioni prospettiche, che possano portare ad aiutare il Paese a poter cogliere le possibilità di sviluppo, che i progetti, portati avanti in questi ultimi anni dagli enti sovra comunali, quali Comunità Montana Valli del Verbano, Provincia di Varese e Regione Lombardia, e che abbiamo seguito da vicino, possono rendere concrete».

Come vi proponete ai vostri elettori?

«Ci presentiamo con modestia, evidenziando ciò che siamo riusciti a fare in un piccolo comune di circa 150 abitanti grazie all’aiuto degli enti sovra comunali ma anche ad una gestione prudente ed agli sforzi degli uffici, e della squadra dei consiglieri.

Abbiamo sistemato i manti stradali di molte vie del paese, pulito valleggi su reticoli minori, creato un nuovo parcheggio, sistemato il campo di calcetto, i giochi dei bimbi, ed iniziato i lavori per riqualificare due strutture comunali, una in paese, l’altra sul San Martino, le quali, una volta inserite nel circuito turistico che si sta formando nelle Valli Verbano, potranno essere utili allo sviluppo del Paese e del Territorio in cui si trova».

La presentazione della Lista Duno, ed del programma, avverrà domenica 26 maggio, alle 16.00, presso il Salone Borgato, a Duno.