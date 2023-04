Il racconto sul 25 Aprile di Anpi Gorla Minore scopre i bambini delle elementari attenti e consapevoli

“Il 25 Aprile è festa e non si va a scuola“.

Si, ma perché?

Un dubbio che molti bambini potrebbero avere, ma che è stato dipanato per gli scolari delle quinte delle scuole elementari di Gorla Minore. Grazie infatti ad un laboratorio realizzato durante la settimana appena conclusa, la sezione Anpi locale ha incontrato i piccoli, per spiegare loro quale importante evento si festeggi in questo giorno.

Due ore intense di parole, giochi, filmati e scambio emotivo fra i volontari dell’associazione e gli alunni dell’istituto Comprensivo gorlese.

Nessuna faccia annoiata, chiacchiere sottovoce assenti, solo interesse sincero e quella vivacità entusiasta propria dell’infanzia, dinanzi a un argomento che inizia ad appassionare e che ci si rende conto di voler conoscere. I volontari di Anpi hanno osservato con riconoscenza e soddisfazione le tante mani alzate per chiedere la parola durante i confronti e hanno ascoltato domande e commenti su argomenti di rilievo come Costituzione, Resistenza, Antifascismo, proponendo alcuni fatti storici in modo interattivo e vivace.

Momento clou del laboratorio, l’atteso intervento del partigiano Natale Perin, residente a Gorla Minore e medaglia di bronzo per la Resistenza: il 91enne, a suo agio dinanzi agli studenti di quinta elementare, ha raccontato episodi ed emozioni di ciò che fu per lui l’impegno come staffetta partigiana, permettendo a chi appartiene ad un’altra epoca di immaginare il terrore delle bombe, ma anche il coraggio di fare una scelta, di schierarsi in nome della libertà e della democrazia.

Soddisfatta la coordinatrice Rita Cattaneo, una delle insegnanti che ha accompagnato gli studenti durante i tre giorni di laboratori e che ha arricchito la spiegazione degli eventi del Ventennio con aneddoti storici accaduti proprio fra Gorla e Prospiano: «I ragazzi erano impazienti di iniziare questo approfondimento e soprattutto di incontrare il signor Perin. Grazie davvero a lui e ai volontari Anpi per averci regalato la possibilità di immergerci davvero nella storia».

«Abbiamo cercato di spiegare come la storia non appartenga solo ai libri, ma che sia stata realtà anche per il nostro territorio e per coloro che hanno vissuto qui – ha commentato a margine dell’incontro il presidente di Anpi Gorla Minore Paolo Airoldi – Persone che hanno scelto di impegnarsi in nome della libertà e dei valori di Antifascismo e democrazia, come il nostro Natale Perin, che ringraziamo per la consueta disponibilità. Grazie a lui e alla scuola per questo momento importante che abbiamo potuto condividere con questi piccoli grandi gorlesi».

I volontari Anpi hanno infine salutato gli studenti invitandoli a partecipare agli eventi previsti martedì 25 Aprile a Gorla Minore.