Il Varese rischia, soffre e vince ancora: Folgore Caratese battuta 1-0

Un 1-0 sporco, a tratti anche brutto, ma importantissimo per il Varese, che per la prima volta in stagione vince tre gare di fila e contro la Folgore Caratese guadagna altri tre punti verso il traguardo salvezza. Una gara difficile per i biancorossi, che nel primo tempo faticano e devono ringraziare Priori e la mira imprecisa della squadra dell’ex Melosi per non andare all’intervallo sotto nel punteggio.

Come a Caronno Pertusella sette giorni fa, l’atteggiamento del Varese cambia completamente nella ripresa: la squadra di Porro è più decisa, a volte anche arrembante, ma flirta a lungo con il gol senza trovarlo. Serve allora un aiuto dalla buona sorte e al 38′ l’ennesima iniziativa di Pastore porta alla deviazione decisiva di Ambrosini nella propria porta per dare ai biancorossi il vantaggio che al triplice fischio finale si trasforma in tre punti vitali.

Un bottino reso ancora più prezioso dai risultati degli altri campi: il Breno perde con l’Alcione, pareggiano Real Calepina e Seregno mentre l’unica a vincere è il Villa Valle, che rimane a 5 punti di distanza, quelli che dividono i biancorossi dalla salvezza diretta. Ora per Porro e i suoi ci sarà la difficile trasferta in Franciacorta, dove troveranno una squadra ancora in cerca della certezza per i playoff, mentre all’ultima al “Franco Ossola” arriverà il Lumezzane, a un passo dal primo posto.

FISCHIO D’INIZIO

Punti salvezza in palio al “Franco Ossola” dove il Varese cerca la terza vittoria di fila per proseguire la rimonta. Alla già lunga lista di indisponibili in casa biancorossa si sono aggiunti in settimana anche gli squalificati Foschiani e Truosolo, mentre Rossini pur non al meglio per una botta alla schiena subita in settimana stringe i denti e si piazza al centro dell’attacco nel 4-3-3 di mister Gianluca Porro. Capitan Monticone agisce da terzino destro, Piccoli in regia, Pastore e Settimo sono le ali offensive. La Folgore Caratese dell’ex Giuliano Melosi arriva a Masnago con l’intenzione di non farsi risucchiare in zona playout e con un 4-4-2 nel quale manca Barazzetta – fermato dal giudice sportivo – mentre in attacco vengono adattati Valsecchi e Gualdi. Buona la cornice di pubblico, grazie all’iniziativa della società di concedere l’ingresso gratuito, con la tribuna centrale quasi piena.

PRIMO TEMPO

Il Varese prova a far sua la gara ma la Folgore non concede campo e, anzi, al 5′ si fa vedere con una bella iniziativa di Besana sulla destra, ma è attento in area Rossi a ribattere il tentativo di Valsecchi. La prima azione degna di nota biancorossa arriva al 14′ con Mecca che ruba il tempo ad Ambrosini, entra in area ma Corna salva tutto intercettando l’assist diretto a Pastore, tutto solo sul secondo palo. La gara non si sblocca, i biancorossi non trovano continuità in avanti e allora i brianzoli prendono fiducia e al 24′ vanno vicini al vantaggio: bella azione palla a terra sulla sinistra, la difesa varesina non si muove bene ma Besana da pochi passi spreca calciando alto. Il numero 7 potrebbe rifarsi al 29′ quando in contropiede si trova davanti a Priori, ma contrastato da Mecca non riesce a superare il portiere biancorosso, che para allargando la mano. Il Varese si fa vedere con una punizione al 31′ di Malinverno che impegna Ragone alla deviazione in angolo. È solo un piccolo squillo, i biancorossi non riescono a prendere campo e al 38′ il destro di Valsecchi scheggia il palo alla destra di Priori facendo correre un brivido sulla schiena dello stadio. Nel finale è ancora la squadra ospite a farsi vedere, con Priori chiamato in causa prima dal destro a giro d Gualdi e poi dal sinistro tagliato di Gulinatti dalla bandierina. All’intervallo le squadre vanno così sullo 0-0 ma con gli ospiti che possono recriminare per le occasioni sprecate.

SECONDO TEMPO

Il Varese parte meglio nella ripresa, alza la pressione e al 3′ su calcio d’angolo è decisivo Gualdi su Rossi, che si era liberato nel cuore dell’area. La spinta biancorossa è costante anche se per aspettare un’occasione da gol bisogna aspettare il 17′ quando Pastore mette in mezzo da sinistra per Malinverno che però tutto solo di testa manda alto. Due minuti dopo è decisivo l’intervento in scivolata di Bernacchi per salvare il risultato sulla rovesciata da due passi di Mecca, liberato dalla sponda di testa di Pastore. Il vento rispetto al primo tempo è cambiato, ma così come la Caratese nel primo tempo, anche il Varese non riesce a segnare, come dimostra al 27′ il tiro di Settimo che va dritto tra le mani di Ragone. I biancorossi ci provano allora da palla inattiva, ma al 32′ il cross di Malinverno è buono, Ragone esce male ma Rossi e Parpinel non riescono a deviare la palla. Al 38′ la gara finalmente si sblocca e ci vuole anche una buona dose di fortuna: Pastore va palla al piede sulla destra e mette in mezzo verso Rossini, Ambrosini in scivolata devia nella propria porta beffando Ragone e siglando l’1-0 biancorosso. I brianzoli non ci stanno, mister Melosi inserisce tutti gli attaccanti a disposizione e nel finale serve un Varese attento e deciso per ribattere le ambizioni della Folgore e portare l’1-0 fino alla fine. Tutto lo stadio esplode al terzo fischio dell’arbitro che dà al Varese altri tre punti in chiave salvezza.