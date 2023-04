In volo su Malpensa e sul Ticino grazie a Volandia ed Eliossola

Un grande successo con decine di persone già dall’apertura dell’iniziativa del “Battesimo del volo in elicottero” in corso a Volandia, il Parco e Museo del Volo di Somma Lombardo: in collaborazione con Eliossola fino al 1 maggio c’è la possibilità di provare l’esperienza unica di un breve volo in elicottero.

L’Ecureuil AS350B3 pilotato dal Comandante Massimo Piralla sabato 29 aprile, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio è a Volandia, a disposizione dei visitatori del museo che, acquistando l’apposita esperienza presso il Volandia Store potranno, dopo aver ricevuto un briefing di sicurezza e sulle modalità di imbarco, salire a bordo del velivolo e fare un breve volo di “battesimo”.

L’elicottero decolla dalla zona prato nei pressi dei grandi aerei per dirigersi verso la torre di controllo di Malpensa costeggiando l’aeroporto, con la possibilità di ammirare gli aerei e le piste per poi virare a destra in prossimità della torre di controllo ed andare a sorvolare l’area di Vizzola ed il fiume Ticino, e quindi rientrare ed atterrare al museo compiendo un tragitto adatto non solo a chi ha già provato questa emozionante attività, ma anche a chi magari vuole provare a vincere qualche resistenza o timore personale (la durata del volo è stimata in circa 5 minuti e può variare a seconda delle condizioni meteo e di traffico in avvicinamento all’aeroporto).

Noi di VareseNews lo abbiamo testato per voi ed ecco il risultato nel video di Marco Corso (con la collaborazone di Thomas Massara).