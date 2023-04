Incontro a Biandronno con Giovanni Bloisi, il “Ciclista della memoria”

Pensionato, classe 1954, di origine lucana ma residente a Varano Borghi il signor Giovanni Bloisi, il “ciclista della memoria” alle ore 16:00 di martedì 25 aprile, alle sale Scuderie di Villa Borghi racconterà dei suoi viaggi per “non dimenticare mai”, di come in sella alla sua bicicletta ha attraversato l’Europa, per onorare la memoria dei Caduti nelle stragi nazifasciste.

Ecco come di descrive nel suo sito Internet: “Io viaggio perché desidero che, attraverso il mio lento pedalare per le strade del mondo, si comprenda l’importanza della Pace e della Fratellanza tra gli uomini, mantenendo viva la Memoria sia sulle vittime delle guerre, dell’odio, della violenza, dell’intolleranza, del razzismo e sia sulle motivazioni che portarono a tanto. Con la mia bicicletta raggiungo quegli angoli del mondo che sono stati teatro di eventi tragici e il mio viaggio diventa strumento di narrazione di quegli eventi e della storia delle persone che li subirono.

Poi quando torno racconto ciò che ho visto, perché la Memoria che raccolgo deve essere condivisa.

Lo faccio perché ritengo che un popolo senza Memoria, senza il Ricordo della Storia dei propri Padri, è destinato a ripetere gli stessi errori già fatti” [https://www.ciclistadellamemoria.com/]