Nella “barellaia” del pronto soccorso di Varese tornano i divisori

Cinque divisori per il pronto soccorso. È l’acquisto che l’Asst Sette Laghi si appresta a realizzare per garantire una minima privacy nella barellaia del pronto soccorso. Un tempo le diverse postazioni erano divise da tende che poi vennero tolte a causa dell’emergenza pandemica per un problema di igiene.

Con le difficoltà del PS e i tempi di attesa di un letto che costringono i pazienti a stazionare in PS, nell’area comune si era ripresentato il problema di garantire un minimo di privacy ai pazienti. L’azienda ospedaliera ha dunque disposto l’acquisto di 5 sistemi divisori modello “kwickscreen”, cioè pannelli più facilmente igienizzabili rispetto alle precedenti tende, una spesa di poco più di 11.000 euro.

Le barriere sono tra gli elementi innovativi annunciati per migliorare la qualità della permanenza nella baralleia del PS per chi attende un posto letto in reparto. I tempi di attesa, nonostante siano migliorati rispetto all’autunno scorso con una riduzione del 23%, spesso si prolungano oltre le 12/24 ore. Diversa è la situazione per chi presenta una previsione di ricovero inferiore ai 5 giorni che, invece, accede direttamente nei letti di degenza breve di accettazione.

I divisori prima dello scoppio della pandemia