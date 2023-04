Speciale 25 aprile al MA*GA

In occasione della festività del 25 aprile il Museo MA*GA di Gallarate è aperto con orario festivo dalle 11.00 alle 20.00. Inoltre il Museo offre visite guidate speciali alla mostra Andy Warhol. Serial Identity alle ore 17.00 e 17.30. Max 30 persone per turno. La visita guidata è gratuita a fronte dell’acquisto di un biglietto d’ingresso. Possibilità di prenotazione su Ticketone o presso la biglietteria del Museo.

Per maggiori info biglietteria@museomaga.it