8 maggio, Cairate e Gornate Olona celebrano la Giornata della Croce Rossa

Un gesto simbolico che vuole trasformarsi soprattutto in un “Grazie” corale all’instancabile lavoro dei volontari.

Oggi, 8 maggio, è la Giornata mondiale della Croce Rossa e i comuni di Gornate Olona e Cairate hanno scelto di mostrare la loro stima e gratitudine per chi tanto fa per la comunità.

Il sindaco di Gornate Olona Fedre e il vicesindaco Squizzato ricevono la bandiera della Croce Rossa

La data dell’8 maggio è stata scelta per ricordare il giorno della nascita di Henry Dunant (1828 – 1901), che fondò la Croce Rossa nel 1863. Da 160 anni il movimento internazionale ha l’obiettivo di soccorrere feriti e di proteggere la vita e la salute senza alcuna distinzione o discriminazione.

Con convinzione, il sindaco di Gornate Olona, Paolino Fedre, e il sindaco di Cairate, Anna Pugliese, hanno dunque preso la decisione di esporre la bandiera della Croce Rossa in Municipio.

La facciata del comune di Cairate con la bandiera della Croce Rossa esposta

«Con questo semplice, ma sentito gesto, non solo si vuole onorare questo movimento internazionale e incoraggiarne l’adesione a nuovi volontari, ma anche celebrare il ruolo fondamentale che la Croce Rossa svolge quotidianamente nella nostra società, essendo sempre in prima linea per questioni sociali, di salute e di garanzia dei diritti umani» hanno spiegato.