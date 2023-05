Blitz della questura di Como nei boschi comaschi dello spaccio: due arresti e droga sequestrata

Nel pomeriggio di martedì 16 maggio u.s., nell’area territorale lariana, in particolare nella porzione di boschi ricadente nei territori dei comuni di Appiano Gentile (CO), Oltrona San Mamette (CO) e Beregazzo (CO), è stato attuato un servizio coordinato e congiunto con la Questura di Varese, finalizzato al contrasto dell’attività di spaccio in ambito boschivo.

L’attività, coordinata da un Funzionario della Questura, ha visto l’azione congiunta di personale della Questura, di una unità eliportata della Polizia di Stato, di 3 unità operative automontate del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, di militari del Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, di una unità cinofila dell’Arma dei Carabinieri, di operatori della Guardia di Finanza di Como ed operatori dei Comandi della Polizia Locale di Appiano Gentile (CO), Oltrona San Mamette (CO) e del Corpo Intercomunale Polizia Locale Bassa Piana Comasca (CO). Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 109 soggetti, 18 dei quali positivi in banca SDI, e controllate 103 autovetture. Nell’ambito della medesima attività, nel comune di Beregazzo (CO), sono stati individuati due soggetti che, alla vista degli operanti, si sono dati alla fuga e si sono liberati di molteplici involucri contenenti sostanza stupefacente.

I due, entrambi cittadini marocchini di 30 e 23 anni senza una residenza e irregolari sul territorio, sono stati bloccati dopo un inseguimento nei boschi, e sono stati poi arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. Sono stati sequestrati circa 3 etti e mezzo di droga di vario tipo tra cocaina, hashish, ed eroina, oltre a denaro contante pari a circa 300 euro, telefoni cellulari e materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente. Dopo la compilazione dei vari verbali, i due soggetti, su disposizione del P.M. di turno, dalla Questura sono stati portati alla Casa Circondariale di Como.