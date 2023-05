Cade dalla bici a Grantola: soccorso un uomo di 58 anni

Incidente nel primo pomeriggio, poco prima delle 14.30, in via Mignani all’inizio della Provinciale 43 che sale a Cunardo. Un ciclista di 58 anni è caduto ferendosi.

L’allarme al 118 ha messo in moto la macchina dei soccorsi intervenuti con un’ambulanza e un’automedica. L’uomo ferito è stato preso in carico dai sanitari che lo hanno portato in ospedale a Varese in codice giallo.

Gravi ripercussioni sulla circolazione durante le fasi del soccorso.