Ciclista investito a Cerro Maggiore

Travolto sulla sua bici da un’auto: è successo venerdì mattina all’albeggiare nelle trada principale di Cerro Maggiore, comune già nella cinta della Città Metropolitana di Milano. A finire a terra un ciclista di 23 anni, fortunatamente non in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto attorno alle 5 in via Cristoforo Colombo. Sul posto carabinieri di Legnano e Croce rossa italiana di Legnano: il giovane è stato medicato e portato al pronto soccorso di Legnano in codice verde dove è arrivato appena dopo le 6.