Come imparare l’inglese sfruttando il web

Siamo abituati a fare tutto online: paghiamo le bollette, acquistiamo le nostre nuove scarpe, prenotiamo un viaggio e sicuramente abbiamo anche imparato a studiare. Con la pandemia e il lockdown, hanno iniziato per primi gli studenti per poi anche le aziende adeguarsi e offrire formazione a distanza: DAD e e-learning sono diventati nostri pieni compagni di vita ma sono solo queste le possibilità per studiare online? Chiaramente no, il web è pieno di opportunità anche divertenti. Vuoi migliorare il tuo inglese? Ecco come farlo sfruttando tutte le possibilità fornite dalla tecnologia collegata ad internet.

Imparare l’inglese con un corso online

Il primo consiglio per imparare la lingua sfruttando il web è quello di seguire lezioni di inglese online: si possono seguire corsi registrati o ancor meglio percorsi di studio personalizzati, entrando in contatto con tutor o insegnanti qualificati e madrelingua. In questo modo potrai seguire le lezioni con flessibilità oraria e da dovunque tu voglia semplicemente avendo una connessione: potrai prenderti il tuo tempo per studiare e fare gli esercizi, ma soprattutto scegliere il corso che più ti si addice senza limitarti alle proposte del tuo territorio.

Imparare l’inglese con piattaforme streaming

Non parliamo solo di grammatica ma di lessico, modi di dire e nuovi vocaboli: le piattaforme di streaming come Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV e Disney+ sono pronte ad offrire un supporto importante a chi desidera imparare l’inglese. Tutti i film e le serie TV disponibili possono essere guardate in inglese, con o senza sottotitoli a seconda delle esigenze.

Utilizza app per imparare nuovi vocaboli

Un’altra possibilità fornita dal web è quella di scaricare applicazioni: ne trovi molte per giocare e imparare nuovi vocaboli. Ad esempio, hai mai pensato di giocare a scarabeo o “nomi cose città” in inglese? Puoi trovare applicazioni sia per Apple che Android totalmente gratuite per tenere attivo il tuo vocabolario in una lingua diversa da quella che usi abitualmente.

Sfrutta una tua passione

Un’ottima idea che non dovresti sottovalutare è quella di pensare ad una tua grande passione e iniziare a praticare la lingua per poter imparare di più o migliorarti ancora; pensa ad esempio ad uno sport, ad una fandom oppure ad un tuo hobby: online puoi trovare forum, vlog, canali YouTube, gruppi Facebook e molto altro. L’unica regola che ti suggeriamo è quella di non dialogare mai in italiano, nemmeno quando incontri altri tuoi connazionali: solo così l’esercizio online sarà davvero funzionale.

Il vero ingrediente segreto è l’impegno

Le piattaforme online offrono una vasta gamma di risorse didattiche, come video, esercizi interattivi, quiz, giochi e lezioni in diretta con insegnanti madrelingua e gli studenti possono utilizzare tool di traduzione e di pronuncia per aiutarsi a migliorare la loro comprensione e la loro capacità di dialogare. Uno dei motivi del successo non è solo la flessibilità ma anche i prezzi: molte piattaforme offrono corsi gratuiti o a basso costo, e gli studenti possono anche risparmiare sui costi di viaggio e di alloggio che sarebbero necessari per frequentare un corso di lingua tradizionale. Dobbiamo però dirti che l’ingrediente segreto per riuscire ad ottenere risultati sono disciplina, impegno e motivazione: non essendoci incontri in aula o scadenze fisse, dovrai organizzare il tuo tempo e mantenere la motivazione per studiare e praticare la lingua regolarmente.