Cosa fare a Varese città

Venerdì 19 maggio

Workshop: l’autore di reato con disturbi psichici tra intervento giurisdizionale e trattamento

ore 9.00 – 19.00 Salone Estense, Via Sacco,

Evento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Varese

VARESE RE-LIVE | INCONTRO CON DACIA MARAINI

Cinema Teatro Nuovo,Viale dei Mille, ore 18.3

La più importante scrittrice e saggista italiana, autrice per il teatro e la televisione, presenta il suo ultimo libro: Caro Pier Paolo, ricordo dell’amico Pasolini a cent’anni dalla nascita (Neri Pozza, 2022). Intervista a cura di Mario Visco.

A seguire alle ore 20.30: HAIKU ON A PLUM TREE di Mujah Maraini-Melehi, Italia/Giappone 2016, 74′. Info: www.filmstudio90.it

sabato 20 maggio

Il Bisogno di Cure Palliative e il fine vita: come può evolvere il pensiero di una comunità. Il progetto PallMed tra Cultura, Etica, Formazione e Organizzazione

Centro Congressi Ville Ponti Piazza Litta, 2 dalle ore 8.00 alle 17.00

Segreteria Organizzativa. Sabrina Nascimbeni

sabrina.nascimbeni@asst-settelaghi.it

PER NON DIMENTICARE – 31 ANNI DOPO

In ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellin

dalle ore 10.00, Stadio Comunale “F. Ossola”

Incontro fra gli studenti e i magistrati, ore 16.00 Amichevole Nazionale Italiana Magistrati – Vecchie Glorie Serie A e Varese CalcioInfo: www.nazionaleitalianamagistrati.it

Villaggio C.R.I.

Ore 10.00 – 19.00 Corso Matteotti – Piazza San Vittore

Una giornata insieme per conoscere i servizi e le attività della Croce Rossa Italiana. Info: eventi@crivarese.it | 0332.813163 | www.crivarese.it

Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia

L’evento prevede l’esposizione di uno striscione, già esposto gli anni precedenti, sulla cancellata dei Giardini Estensi, fianco ingresso biblioteca comunale dal 16 al 20 maggio 2023. Inoltre vi sarà un gazebo in Piazza Monte Grappa il pomeriggio della giornata del 20 maggio 2023. Info: varese@arcigay.it

OMAGGIO AL CLAVICEMBALO 2023 | MUSICA A SAN CASSIANO

ore 17.00 Chiesa di San Cassiano, Via San Cassiano. Rassegna di musica antica in memoria di Marina Mauriello

“Musica da camera”: il mondo delle Triosonate

AUTORI E LIBRI TRA IL CASTELLO E IL PALAZZO

ore 18.15, Castello di Masnago, Via Cola di Rienzo 42

Lorenzo Cremonesi, Guerra infinita – Solferino, 2023. Dialoga con l’autore: Gianni Beraldo, direttore di Varese7press

Serata al Parco degli Ulivi

Parco degli Ulivi, Via Monte Bernasco, 75

Prenotazioni/info: info@oliodisantimerio.it

Forma e contenuto: possibili interazioni tra filosofia e linguaggio figurativo e musicale.

Ore 20.30 Auditorium Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero”

Conferenza concerto. Saranno esposti i principali orientamenti filosofici delle grandi scuole del passato, verranno esaminate alcune opere di grandi maestri della pittura, messe in relazione con composizioni di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin. Seguirà l’esecuzione di alcuni brani pianistici. Ingresso libero

Immagini e racconti di un fotografo e scrittore: il fotogiornalismo e Sergio Ramazzotti

ore 21.00, Sala Montanari Via dei Bersaglieri, 1

Sergio Ramazzotti, noto fotografo, reporter e scrittore, rifletterà sul senso della sua professione oggi: il significato del fotogiornalismo tradizionale, nell’era della bulimia d’immagini. Ingresso libero

domenica 21 maggio

44a CAMMINATA LUDICO MOTORIA INTORNO AL LAGO DI VARESE

info@camminatorisancarlo.it

BAMBINI #INBIBLIOTECA

ore 10.30 e 14.30 Biblioteca CivicaVia Sacco, 9

Lettura spettacolo con Teatro del Sole. Per informazioni: 0332/255273 bibliotecavarese.it

Lombardia 2023. Competizione Internazionale per pattuglie militari | 35^ edizione

La manifestazione anche quest’anno vedrà coinvolto, nei giorni da giovedì 18 a domenica 21 maggio, il territorio della Provincia di Varese, ed in particolare il Comune di Varese per la giornata finale. Info: www.unucilombardia.org

Il dono, una scelta che cura

dalle ore 16.00 alle 19.00 Hall padiglione 15 Ospedale di Circolo

Il premio ha come obiettivo la sensibilizzazione dei cittadini e in particolare dei giovani al tema della donazione degli organi per il trapianto terapeutico. Info: www.aido.it

CONTAMINAZIONI #INBIBLIOTECA

ore 17.00 Biblioteca Civica Via Sacco, 9

The wall: l’arte del mostro. Con Daniele Martinello, Mastro Birraio del Birrificio The Wall, Venegono Inferiore (VA). Www.bibliotecavarese.it

EVENTI DI PIÙ GIORNI

venerdì 19 e sabato 20 maggio

Agone in Lingua Greca “C’era una olta in Grecia” – VII edizione

Si tratta di un concorso rivolto agli alunni iscritti al secondo anno di studio dei corsi liceali ad indirizzo classico (V Ginnasio) frequentanti gli istituti secondari statali e paritari del territorio nazionale.

venerdì 19, ore 14.00 – Liceo Classico “E. Cairoli”, Prova del concorso

sabato 20, ore 15.00 – Castello di Masnago, Premiazione

sabato 20 e domenica 21 maggio

Camminate per la biodiversità

FAI Villa e Collezione Panza Piazza Litta, 2

Iniziativa che rientra nella nuova campagna: #FaiBiodiversità. Info: www.villapanza.it

sabato 20 e domenica 21 maggio

STAGE DI ARTI MARZIALI EDUCAZIONE, TRADIZIONE E SPORT

ore 8.30-19.30 Palestra Anna Frank Via Carnia, 155

Info: www.kodokanvarese.it

fino a venerdì 9 giugno

Di Terra e di Cielo cinema ambiente natura esplorazione

Il programma della rassegna, dedicata alla natura e alla difesa dell’ambiente, con un totale di 31 appuntamenti, e coinvolge filmmakers, ricercatori, operatori ambientali, testimoni di esperienze, arricchiranno spesso gli incontri e le proiezioni, a cominciare dai registi attivi nel nostro territorio. Dal 5 al 13 maggio, nel foyer del Cinema Teatro Nuovo di Varese, mostra fotografica “OUT OF AFRICA” di Iole Carollo (2021), in collaborazione con Insight Foto Festival.

Programma/info: www.filmstudio90.it

fino a giugno

SPORT SI PUÒ 2023

La POLHA-VARESE anche quest’anno organizza e sostiene il progetto di nuoto a scuola nato 25 anni fa in Provincia e riproposto per il 2023 grazie al prezioso supporto di Tigros e Fondazione del Varesotto con la partecipazione degli amici del Rotary Club Varese e dei Comuni nei quali si svolge l’iniziativa: Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Jerago con Orago, Luino, Saronno, Tradate, Varese e Castiglione Olona per le scuole di Venegono inferiore e superiore. “Sport si può 2023” è in pieno svolgimento e consiste in 16 lezioni in acqua per ogni ragazzo, da gennaio ai primi di giugno. www.polhavarese.org

fino a sabato 2 dicembre

LA FORZA DEL COLORE

Visite guidate. Evento organizzato da Immagina Arte Cultura Eventi Info: www.immagina.varese.it

MOSTRE

da sabato 20 maggio a domenica 22 ottobre 2023

GEOMETRIE, DESIGN, AMBIENTI | Marcello Morandini, AG Fronzoni, Gianni Colombo, un percorso storico tra arte e forma

La mostra ha come obiettivo principale quello di celebrare e far conoscere il lavoro di tre importanti artisti e designer italiani, che hanno lasciato un’impronta significativa nel panorama dell’arte e del design del Novecento. Info: www.fondazionemarcellomorandini.com

da sabato 20 maggio a sabato 3 giugno

Si combatteva qui – Sulle Orme delle Guerre Mondiali

Sala Veratti Via Veratti, 20

Mostra fotografica di Alessio Franconi che affronta la tragedia della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale. Inaugurazione: sabato 20 maggio alle 11.00. Ingresso libero. museivarese.it

da domenica 21 a domenica 28 maggio

Non come ma quello. La sorpresa della gratuità

Oratorio di Biumo Inferiore Piazza XXVI Maggio

Mostra itinerante, in occasione dei 40 anni di Famiglie per l’Accoglienza, una rete di famiglie che si sostengono nell’esperienza dell’accoglienza familiare – adozione, affido, ospitalità, cura degli anziani e dei disabili – e la promuovono come bene per la persona e per la società. L’Associazione esiste a Varese dal 1982.

fino a domenica 28 maggio

Arte in simbiosi. Mostra del gruppo artistico ZER’ART

Location Camponovo Via dell’Assunzione, 17

Vernissage lunedì 1 maggio ore 18.00, presenta Mario Chiodetti

Orari: tutti i weekend e festivi, ore 10.00-12.30 | 14.30-19.00

fino a sabato 10 giugno 2023

L’ARTE SVELATA NEL PALAZZO DELLA QUESTURA DI VARESE

Questura di Varese Piazza Libertà, 2

Orari: mercoledì 15.00 – 18.00 | sabato 9.30 – 12.30, previa prenotazione

Info: www.mostramontanari.it

fino a domenica 18 giugno 2023

ALBERTO BORTOLUZZI | GHOSTS

Castello di Masnago dei Musei Civici del Comune di Varese<span style=”background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; backgro