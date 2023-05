Dalla Foresta Nera a Gallarate, compie 10 anni lo scambio tra Falcone e istituto di Bad Saulgau

È ormai un rapporto più che consolidato, quello tra Gallarate e Bad Saulgau, cittadina nella regione Baden Württemberg: compie dieci anni infatti lo scambio tra l’istituto “Giovanni Falcone” e e la scuola tedesca “Helene Weber”.

Oltre agli scambi periodici interculturali per 250 studenti, gli alunni particolarmente meritevoli hanno trascorso quest’anno tre mesi di studio.

Un rapporto “bidirezionale”, come ovvio: tedeschi in Italia e italiani in Germania.

La serata conclusiva è stata caratterizzata dalla cena offerta dall’istituto di Gallarate: erano presenti gli ospiti della scuola tedesca la vicepreside Braun Henle, i docenti Michael Ulrich e Claudia Cramer, i dirigenti dell’ IS Falcone che si sono succeduti nel corso del decennio Carmela Locateli, Marina Bianchi e Vito Ilacqua.

La prof.ssa Silvia Forni, coordinatrice dell’attività, ha annunciato che per il prossimo anno è in allestimento un percorso per competenze trasversali ed orientamento (PCTO) nella Foresta Nera.