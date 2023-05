Due pomeriggi a Villa Mirabello con “La musica nel Risorgimento”

Divenuta ormai un appuntamento consueto, La musica nel Risorgimento – pomeriggi musicali a Villa Mirabello, offre alla cittadinanza due concerti con conferenza a tema, riproponendo l’atmosfera dei salotti culturali dell’epoca, con l’obiettivo di fare memoria della battaglia di Varese, avvenuta il 26 maggio 1859, in cui i Cacciatori delle Alpi, guidati dal prode generale Giuseppe Garibaldi sconfissero gli Austriaci,

Nel Risorgimento la musica aveva uno stretto rapporto con gli eventi politici e sociali ed era mezzo di diffusione di idee patriottiche e sprone per la libertà. Nei salotti letterari si condividevano passioni, amori, idee politiche e si ascoltava musica strumentale e vocale, fantasie, parafrasi e pezzi brillanti.

Gli appuntamenti saranno il 26 maggio e il 9 giugno con inizio alle ore 17.30 a ingresso libero

Programma

Venerdì 26 maggio ore 17.30

Significati nascosti nei quadri risorgimentali conferenza a cura di Serena Contini, storica dell’arte

Trio pianistico di Bologna Alberto Spinelli, Silvia Orlandi, Antonella Vegetti, pianoforte a 6 mani

F. SCHUBERT Serenata (1797-1828)

J.S. SVENDSEN Fest Polonaise op.12 (1840-1911)

A. PANZINI Divertimento per pianoforte a sei (1822-1886) mani sopra motivi dell’opera I lombardi alla prima crociata di G. Verdi

J. OFFENBACH Galop Infernal (1819-1880) da Orfée Aux Enfers Rielaborazione di Bernard Leuthereau

E. A. THUILLIER En jour a Seville – Bolero brillante (1841-1913)

C. CZERNY Fantasia su La Sonnambula (1791 -1857) di G. Bellini

C. CZERNY Victoria Quadrille (XIX secolo) pour les Noces de S.M. La Reine Victoria, Op. 594

G. DACCI Fantasia sull’opera (1840-1915) La Traviata di G. Verdi

Venerdì 9 giugno ore 17.30

Storie e musiche di donne nella Milano risorgimentale conferenza a cura di Angela Buompastore, musicologa Federica Passoni, soprano Chiara Nicora, Angela Buompastore, pianoforte

P. GIORZA La prima festa nazionale italiana (1832 – 1914) op. 109 per pianoforte a 4 mani

G. B. PERUCCHINI Da sei ariette per voce e pianoforte (1784 – 1870) Per le selve il passo muovo La dolce rimembranzaLa notte xe bella-Barcarola veneziana Se tu mi neghi amor Placati Dafni, Ah

G. SALA Sei Walzer per pianoforte a 4 mani (XIX secolo)

F. P. TOSTI Carmela, bagatella popolare (1846 – 1916)

E. KRAKAMP Romanza, A te Adelaide Cairoli (1813 – 1883)

E. B. BELTRAMI Romanza, A Maria (1818 – 1909)

E. APPIANI Romanza, La partenza (1820 – 1870)

J. CARLI Due romanze II congedo, Il ritorno (1820 – 1890)

V. BELLINI Da sei ariette da camera per voce e (1801 – 1835) pianoforte Malinconia ninfa gentile Per pietà dell’idol mio Ma rendi pur contento

G. TUTSCH 5 Waltz con coda sopra i motivi (XIX secolo) dell’opera Ivanhoe del Cavaliere Maestro Giovanni Pacini trascrizione per pianoforte a 4 mani