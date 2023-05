Festa del flag football allo Spring Break dei Gorillas

Tifo, sport, voglia di squadra, di amicizia, di stare insieme.

È stata una festa bellissima quella che si è svolta domenica scorsa al Jungle field, nel quartiere varesino di San Fermo. Le squadre under 15 di Daemons Cernusco, Mad Dogs Milano e, naturalmente, Gorillas Varese (affiliata Uisp) si sono sfidate in una calda domenica di maggio in occasione del secondo raggruppamento previsto dal campionato nazionale di categoria. Mattatori di giornata i Mad Dogs Milano che hanno vinto tutti gli incontri a loro disposizione.

Tiratissima ed emozionante la sfida tra Gorillas e Daemons che ha visto prevalere questi ultimi di soli due punti negli ultimi secondi dell’incontro, nonostante il grande cuore dimostrato dai piccoli atleti varesini.

Una bellissima giornata di sport patrocinata dal Comune di Varese che ha visto tanti sorrisi in campo e sugli spalti grazie al bel gioco offerto dai ragazzi e dal banco gastronomico organizzato magistralmente dai genitori dei piccoli atleti biancorossi.

In serata, a chiusura dell’evento, il consueto lancio di lanterne per commemorare Nicolò De Peverelli, scomparso tragicamente nell’agosto 2015 alla periferia di Nardò e mai dimenticato. È a lui, atleta bianco rosso, a cui è dedicato lo stesso Jungle Field.

Il campo dei Gorillas tornerà ad ospitare un altro evento già sabato prossimo, quando alle 20:30 la prima squadra affronterà i Rams Milano per il penultimo match della regular season del campionato nazionale di football nove Fidaf. Gli atleti di Coach Gaiga sono chiamati ad una prova di orgoglio contro i forti arieti milanesi. L’appuntamento è dunque per sabato sera per un’altra grande serata di football Made in Varese a cui partecipare in massa per divertirsi, perché lo sport – quando lo si pratica, ma anche quando lo si tifa – è sempre una bella occasione di stare insieme.

Concludiamo questo articolo con un piccolo messaggio di congratulazione per i Gorillas, che ne hanno fatta di strada. Sono nati nel 2012 per passione, con la scommessa di far “attecchire” anche a Varese lo sport che in assoluto appassiona di più i giovani americani. Negli Usa, infatti, il football è un evento prima di una partita, è l’occasione per incontrarsi, mangiare e bere qualcosa, stare insieme. I primi Gorillas hanno dimostrato di saper guardar lontano: grazie a loro oggi il football è diventato uno degli sport varesini praticati con più passione. Uno di quelli in cui, che si vinca o che si perda, si sente con più forza l’appartenenza ai colori della squadra.