Il centrodestra di Carraro boccia la proposta di Bonini. “Concentriamoci sui parcheggi”

La lista ‘I Cittadini per i Cittadini di Bonini’ ha recentemente proposto una soluzione viabilistica che, secondo loro, risolverebbe definitivamente la problematica della viabilità nella Frazione di Tornavento. Tuttavia, noi della lista LeAli per Lonate, Carraro Sindaco, riteniamo che questa proposta sia disomogenea, frammentaria e priva di una logica strutturale. Ci meraviglia che chi aspira a governare Lonate Pozzolo e, inoltre, risiede da molte generazioni a Tornavento, non abbia queste basilari conoscenze del territorio. Ma ci stupisce molto di più che chi governa attualmente non abbia saputo o voluto mantenere una modalità fluida come era ma abbia voluto generare una viabilità complessa, portando evidenti disagi a residenti, commercianti e visitatori.

Per LeAli la proposta di Bonini è «un evidente segnale per i Cittadini di Lonate Pozzolo di quanto si ha a che fare con gente inesperta come spesso dichiarato da loro stessi», mentre dall’altra parte viene bocciata anche la gestione della frazione da parte dell’amministrazione Rosa, «gente totalmente inadeguata a ricoprire ruoli amministrativi, come ad esempio lo spreco di denaro pubblico per il varco ZTL di Via De Amicis, costato oltre 20’000,00 € il quale non è stato approvato e omologato dal Ministero dei trasporti per l’utilizzo di varco ZTL automatico, per cui non utilizzabile».

1Invece di concentrare le risorse e le energie in soluzioni viabilistiche complesse ed irrealizzabili, noi di LeAli per Lonate, riteniamo che la priorità debba essere la sicurezza dei cittadini e pertanto, ci concentriamo sulla realizzazione della rotonda all’ingresso del paese e sulla creazione del tratto mancante della pista ciclopedonale per garantire la sicurezza alle famiglie e bambini che vogliono recarsi al parco giochi o verso il centro del paese e viceversa collegando anche la zona la Via Sant’Anna . Inoltre, anziché creare altri parcheggi nelle vie che complicherebbero ulteriormente la viabilità dei residenti, prevediamo di creare nuovi parcheggi in aree cedute alla pubblica amministrazione in prossimità della piazza, così da incentivare i visitatori a parcheggiare in quella zona senza creare disagi alle abitazioni private in via Enrico Fermi, Via Della Resistenza e Via Dunant».

«Infine, riguardo alla ZTL propagandata dalla lista ‘I Cittadini per i Cittadini di Bonini’, riteniamo che non sia realizzabile su tutto il territorio a causa di vincoli normativi oltre a creare disagio ai parenti degli stessi residenti. Tuttavia, prevediamo di istituire dei semplici divieti di transito nelle vie laterali, ad esclusione dei residenti nei giorni festivi, in modo da evitare di far parcheggiare le auto dei turisti a ridosso delle abitazioni dei Tornaventini. La lista LeAli per Lonate, Carraro Sindaco, si impegna a concentrare le risorse e le energie sulla sicurezza dei cittadini e sulla creazione di soluzioni viabilistiche omogenee e strutturate, al fine di migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini ma allo stesso tempo di essere più ospitali nei confronti dei visitatori favorendo così il commercio».

In questi ultimi giorni di campagna elettorale si moltiplicano i messaggi agli elettori. Oltre alla coalizione nel suo complesso, il centrodestra si è mosso anche con un comunicato della Lega e anche con un comunicato di FdI che rilancia l’appello al ‘voto utile‘: «Se non volete la continuità del nulla rappresentato da questa amministrazione non disperdete il vostro voto su liste che propongono poche idee e confuse o addirittura irrealizzabili».