Le meraviglie delle Canarie proiettate sul maxischermo a Gemonio

La Pro Loco organizza una proiezione di immagini dedicata all’arcipelago spagnolo. Appuntamento martedì 9 dalle 21,15 in via Curti

Serata di immagini dedicata alle isole Canarie, quella di martedì 9 maggio (dalle 21.15) a Gemonio. Grazie all’organizzazione della Pro Loco, la sala del parco polifunzionale di via Curti ospita “Canarie: 8 isole in 4 anni”. (foto in alto: Ciaoisolecanarie.com)

Sul maxischermo scorreranno fotografie e filmati realizzati nelle diverse isole che compongono l’arcipelago spagnolo che si trova nell’Oceano Atlantico, a largo delle coste africane. “Terre dove mare, vulcani e foreste convivono in un territorio di fascino e di bellezze naturali uniche nel loro insieme”.

Le immagini saranno commentate da Matteo e Carla Jemoli che hanno realizzato il reportage. L’ingresso alla serata è libero.