Mika in anteprima a Piano City Milano

La dodicesima edizione di Piano City Milano, uno tra i festival di pianoforte più originali e prestigiosi, che porta concerti di pianoforte in molti luoghi della città ed è in programma dal 19 al 21 maggio, si arricchisce di una speciale anteprima: mercoledì 17 maggio alle 21 al Castello Sforzesco Mika, artista di fama mondiale con oltre 10 milioni di album venduti, regalerà al pubblico una performance esclusiva studiata e realizzata solo per il palcoscenico del festival.

Le prenotazioni per partecipare alla speciale anteprima saranno disponibili da domani, martedì 9 maggio, dalle 16 sul sito ufficiale del festival. Il programma degli eventi è online sempre sul sito ufficiale della manifestazione.

Mika, immerso nella magica atmosfera del Castello Sforzesco, accompagnato dal suo pianoforte, è pronto a stupire gli spettatori con una performance strabiliante, studiata e realizzata appositamente per il palcoscenico di Piano City Milano, come anticipazione dei sei special event previsti per quest’estate in Italia dell’artista.

Promosso e realizzato da Associazione Piano City Milano insieme al Comune di Milano, con il Ministero del Turismo e il sostegno del Ministero della Cultura, Piano City Milano è una manifestazione che vanta la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini e prende vita grazie a un’intensa collaborazione fra istituzioni pubbliche e imprese private che permette al festival di essere accessibile gratuitamente e presente in ogni zona della città.

Gli hashtag ufficiali della dodicesima edizione di Piano City Milano sono #pianomi2023 e #pianocitymilano.