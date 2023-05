Piogge e allagamenti: cade un masso sulla strada a Varese, nessun veicolo coinvolto

Un intervento in piena regola dei Vigili del Fuoco è stato necessario oggi, giovedì 11 maggio, a causa di un incidente geologico su viale Borri, una delle principali arterie di Varese. Alcuni massi si sono staccati da un versante sovrastante la provinciale 233 e sono caduti sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per garantire la sicurezza della zona.

Il fatto è avvenuto intorno alle 17. Nonostante l’orario di punta, per fortuna non sono stati coinvolti veicoli nel fenomeno, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Gli operatori del Corpo dei Vigili del Fuoco di Varese sono intervenuti con un’autopompa, mettendo in sicurezza l’area e iniziando le operazioni per rimuovere i massi caduti.

La Polizia Locale è stata coinvolta per gestire il traffico veicolare, attualmente deviato a senso unico alternato. Il flusso di veicoli su viale Borri è stato rallentato, ma non si segnalano particolari disagi, grazie all’efficace intervento delle forze dell’ordine.

Oltre alla rimozione dei massi caduti, i Vigili del Fuoco stanno eseguendo ulteriori verifiche sul versante interessato, per valutare eventuali rischi di ulteriori distacchi di materiale e per garantire la completa sicurezza dell’area.

I temporali su tutta la provincia

Piogge intense, grandinate e fulmini hanno interessato con diversa intensità tutta la provincia durante l’arco del pomeriggio. Sono stati segnalati allagamenti, in particolare in corrispondenza dei sottopassaggio, anche nel basso Varesotto.