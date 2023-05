Più Gallarate si unisce all’appello del consigliere regionale Luca Ferrazzi per l’ospedale di Gallarate

Il gruppo politico Più Gallarate, ha risposto all’appello del Consigliere Regionale Luca Ferrazzi in difesa dell’ospedale di Gallarate.

“La situazione attuale dell’ospedale è preoccupante. Reparti chiave come radiologia, urologia, emodinamica, cardiologia e diabetologia stanno perdendo personale medico, mentre il pronto soccorso si trova ad affrontare crescenti difficoltà. L’ospedale, una volta simbolo di eccellenza, rischia di diventare un ricordo sbiadito. Questo scenario solleva dubbi riguardo al futuro e al ruolo che potrà avere la nuova struttura ospedaliera”.

Rispondendo all’appello di Ferrazzi, il gruppo di Più Gallarate si impegna a combattere per il recupero del sistema sanitario locale. “È il momento di agire subito, per recuperare il recuperabile e per poter ricostruire quello che oggi stiamo perdendo”, sottolinea Sonia Serati, esponente del gruppo.

In quest’ottica, Più Gallarate si dice pronta ad essere forza costruttiva, pronta a “mettere da parte le divisioni politiche per lavorare insieme a tutte le forze politiche, sia di destra che di sinistra, in difesa dell’ospedale”. In risposta all’appello di Ferrazzi, il gruppo si impegna a mettere a disposizione le proprie energie e risorse per difendere il presente e il futuro sanitario dei cittadini di Gallarate.