Riccardo Ripoldi da Gallarate: Rubik, numeri e memoria

Riccardo Ripoldi ha 14 anni, abita a Gallarate: la sua passione sono le lingue e il cubo di Rubik. Riccardo se la cava però bene con la matematica, per usare un eufemismo: ai Giochi Matematici dell’Università Bocconi di Milano è finito tra i migliori 50 d’Italia, in gara con 10mila coetanei di tutta Italia (categoria C2, terza media-prima superiore).

Già alle scuole medie ha gareggiato ai giochi matematici, con ottimi risultati, quest’anno poi è approdato ai Campionati Internazionali di Giochi Matematici della Bocconi, accreditati dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze.

Multiforme ingegno, Riccardo: perché nonostante la grande passione e gli ottimi risultati in matematica, il 14enne è al primo anno di liceo classico. Questione di logica e di memoria: due elementi che lo aiutano molto nella passione per le lingue, moderne e antiche: a scuola ha 10 anche in greco.

La passione per la matematica ha portato Riccardo a partecipare anche alla gara del Pgreco day del 14 marzo scorso ai Licei di viale dei Tigli classificandosi al secondo posto (ha citato a memoria oltre 200 cifre dopo la virgola del celebre 3,14…), con una menzione speciale per la velocità.

Riccardo da appassionato della matematica è anche un grande esperto del cubo di Rubik in tutte le sue diverse forme: dal classico 3×3 fino all’11×11, alla piramide, al dodecaedro, al clock… Ha partecipato con ottimi risultati a diverse gare, anche all’estero. Specialità di riferimento: la risoluzione del cubo da bendato, quello in cui si ricompone il cubo multicolore dopo averne studiato l’aspetto per qualche decina di secondi. In pochissimi minuti risolve il cubo, a memoria e senza vederlo.

Solo memoria e logica? Non proprio, visto che se la cava anche nello sport: nei prossimi mesi sosterrà l’esame di cintura marrone di judo, con il supporto dei Maestri del Ken Kiu Kay di Somma Lombardo.