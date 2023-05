Sbarre alzate, il treno si ferma al passaggio a livello di Gazzada Schianno

Le sbarre del passaggio a livello non si abbassano e scatta la procedura di sicurezza: il treno si ferma mentre le auto continuano a passare.

È accaduto giovedì pomeriggio, 11 maggio, intorno alle 17. Un automobilista di passaggio ha filmato quanto accaduto: le sbarre non si sono abbassate all’arrivo del treno quindi, quando il convoglio è arrivato in prossimità del passaggio a livello si è fermato, mentre le macchine continuavano a passare. Una situazione anomala, senza dubbio, ma gli automobilisti – spiega Rfi, rete ferroviaria italiana – non hanno corso alcun pericolo.

Il macchinista ha attivato la procedura prevista in questi casi: se le sbarre non si abbassano, il treno si arresta in attesa che i tecnici Rfi intervengano per sistemare il guasto o che arrivino le forze dell’ordine a presidiare il passaggio a livello. «Quella sera – spiega Rfi – il guasto si è risolto spontaneamente: le sbarre si sono abbassate e il treno è ripartito».

Chi ha assistito alla scena, soprattutto qualche cittadino di Gazzada Schianno, si è chiesto però perché non si cerchi una soluzione ad un problema annoso: il passaggio a livello taglia in due Gazzada Schianno e non sono infrequenti gli incidenti causati da automobilisti che cercando di passare ad avvisi già attivati e restano bloccati tra le sbarre, mentre transita il treno.

Il fatto poi che le sbarre si “inceppino” e restino alzate in un punto di forte transito, solleva qualche preoccupazione tra gli abitanti della zona. Al momento una soluzione non c’è e quelle prese in considerazioni dalle varie amministrazioni richiedono interventi radicali e costosi.