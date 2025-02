A Gazzada Schianno due spettacoli per un Carnevale a misura di bambino

Per celebrare la gioia e la magia di questo Carnevale 2025, il Comune di Gazzada Schianno ha pensato di proporre ai bambini diverse attività, suddivise per fasce di età. Si tratta in particolare di due spettacoli a cura di “Progetto Zattera Teatro” con Martin Stigol entrambi ospitati dalla Biblioteca comunale, in due giornate diverse, per coinvolgere i più piccoli in modo divertente e creativo.

Giovedì 6 marzo – ore 15:30

La Fame di Arlecchino

Il primo appuntamento, dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni, è previsto per giovedì 6 marzo alle ore 15:30, con lo spettacolo “La Fame di Arlecchino”, che vedrà protagonisti attori e burattini.

Sabato 8 marzo – ore 10:30

Un libro da srotolare

Il secondo spettacolo, “Un Libro da srotolare”, si terrà sabato 8 marzo alle 10:30 ed è destinato ai bambini dai 6 anni in su.

In questo incontro verrà raccontata la storia di un artista di circo che crea un gioco di parole per attirare l’attenzione del pubblico, impegnato a inventare piccole e grandi storie.

I Volontari della Pro Loco, dell’AVIS e del Gruppo Alpini di Gazzada Schianno offriranno una dolce merenda a tutti i partecipanti.

Come partecipare

La partecipazione agli eventi è gratuita, ma si consiglia di prenotare il posto in anticipo contattando l’Ufficio Comunicazione del Comune di Gazzada Schianno al numero 0332 875172 oppure all’indirizzo email comunicazione@comune.gazzada-schianno.va.it.