Scopri il tuo percorso: from LIUC to Job

Quale percorso di Laurea Magistrale scegliere? Quale figura professionale è legata a una determinata specializzazione e quali sono le principali richieste dei recruiter?

Per offrire un orientamento universitario, ma anche un orientamento professionale agli studenti che stanno pensando a un programma di studi diLaurea Magistrale, la LIUC propone una serie di incontri mirati, alla presenza dei docenti delle Scuole di Economia aziendale e Ingegneria gestionale e dei referenti di diverse realtà aziendali. Tra queste: Crédit Agricole Vita, Henkel, The Adecco Group, PWC, Intesa San Paolo, IRCCS Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano.

Cinque le date in agenda, per una carrellata su tutti i percorsi di specializzazione da seguire in presenza (aula C229) o a distanza, con aperitivo di networking al termine. Fuori dall’aula, i desk informativi dei servizi di Orientamento, Segreteria eCareer Service.

Economia aziendale

martedì 16 maggio (ore 12.00 – 14.00) – Marketing; Management delle

Risorse Umane – HR & Consulting

mercoledì 17 maggio (ore 11.30 – 12.30) – Economia e Direzione d’Impresa

lunedì 22 maggio (ore 12.00 – 14.00) – Amministrazione, Controllo e

Libera professione; Banche, Mercati e Finanza d’impresa

martedì 23 maggio (ore 12.00 – 14.00) – International Business Management; Entrepreneurship & Innovation

Per Ingegneria gestionale

mercoledì 17 (ore 17.30 – 19.00) – Data Science per l’Operational Excellence; Design e Management della Trasformazione Digitale;

Gestione integrata delle aziende e dei servizi in Sanità; Manufacturing Strategy

