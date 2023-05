Settimana della celiachia: in aumento gli allergici al glutine nel territorio di Ats Insubria

Sono in aumento i celiaci nel territorio di Ats Insubria. Secondo l’ultima rilevazione sono 6503 i celiaci diagnosticati in aumento del 6% rispetto al 2021. I dati emersi nel corso della Settimana Nazionale della Celiachia, giunta alla 9° edizione. La Giornata Internazionale della Celiachia cade oggi, 16 maggio, e anche quest’anno non mancano iniziative ludiche e formative per sensibilizzare la collettività verso i bisogni della persona celiaca.

Considerando l’importanza dei numeri, AIC Lombardia Onlus, organizzazione attiva da oltre 40 anni con più di 5.400 associati, è scesa in campo per sensibilizzare e informare sul tema grazie a svariate attività organizzate per la Settimana Nazionale della Celiachia e rese note sul sito della stessa organizzazione al seguente link: lombardia.celiachia.it. “Rappresentare la comunità celiaca perché la società diventi il più inclusiva possibile: questa è la nostra mission – dichiara Isidoro Piarulli, presidente di AIC Lombardia Onlus – La nona edizione della Settimana Nazionale ha preso il via e abbiamo messo in campo una serie di iniziative proprio per coinvolgere sia grandi sia piccini. Grazie ad esse siamo convinti di agire concretamente nel quotidiano, dando continuità a quanto fatto sino ad ora e mettendo in evidenza anche tutti gli aspetti a cui prestare attenzione nei diversi contesti giornalieri tra cui la scuola. Gli appuntamenti sono innumerevoli e, in quanto realtà di riferimento del territorio, saremo sempre a completa disposizione per offrire ai celiaci l’assistenza di cui hanno bisogno”.