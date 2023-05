Si dimette il vicesindaco di Marchirolo

Primo contraccolpo dell’indagine dei Carabinieri di Cunardo sulla discarica abusiva di Marchirolo.

Oggi ha presentato le dimissioni Sergio Rametta, vicesindaco di Marchirolo, il quale pur non risultando indagato, sarebbe entrato nell’indagine in quanto sorpreso sul sito della discarica dalle fotocamere posizionate dai Carabinieri per documentare i movimenti sull’area utilizzata irregolarmente come discarica.

Le dimissioni del vicesindaco sono lette dal sindaco Emanuele Schipani come un atto di responsabilità nei confronti dell’Amministrazione comunale, in attesa dell’accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità. Lo stesso sindaco ha comunicato le dimissioni ai citatdini con un post sulla pagina Facebook del gruppo di maggioranza “Marchirolo in azione”

“In qualità di sindaco di Marchirolo – scrive Schipani – ottemperando a quel patto di trasparenza simbolicamente siglato con voi alla elezione del nostro gruppo, desidero rendervi noto che questo pomeriggio il vicesindaco Stefano Rametta ha rassegnato le sue dimissioni da questa funzione e da altre deleghe associate. La stampa nei giorni scorsi ha riferito di una indagine portata avanti dai Carabinieri forestali che, ad oggi, non vede Stefano Rametta indagato. Ribadisco, a nessun componente di maggioranza in questo momento – mi riferisco alla maggioranza che amministra il paese – è stato notificato nulla. Rametta ha deciso tuttavia, con senso di responsabilità nei confronti dell’Ente, di rassegnare le proprie irrevocabili dimissioni da questa carica nell’attesa che si accertino tutti i fatti. Per tutti”.

“Come sindaco, ed esprimo anche il pensiero del resto dei componenti di “Marchirolo in Azione”, ringrazio Stefano per il lavoro fatto fino a qui nella sua carica di vicesindaco, con le sue deleghe, per il grande impegno mostrato in ogni attività e non da ieri ma da moltissimi anni. Dico subito a scanso di equivoci che non desidero entrare in meriti che non competono un sindaco, non svolgo funzioni di pubblico ministero, neppure il Comune, il Consiglio comunale o la Giunta sono aule di tribunale con funzioni di indagine o ispettive. I luoghi ed i professionisti deputati per chiarire i fatti narrati dai giornali sono altri nei confronti dei quali nutriamo molto rispetto e fiducia. Sia inteso, le opposizioni hanno tutto il diritto di chiedere chiarimenti, questi arriveranno sicuramente dagli accertamenti della magistratura ma ad oggi, ribadiamo, tra le file di maggioranza non vi sono indagati. Porre un punto politico, fare interrogazioni, rientra nei compiti delle minoranze, quanto in quelli della maggioranza di rispondere quanto sopra espresso in attesa di altri elementi. Crediamo, come espresso proprio dai gruppi di minoranza, che vige la presunzione di innocenza e che tutti i coinvolti hanno il diritto di difendere la loro posizione se chiamati a farlo”.

L’inchiesta dei Carabinieri forestali sulla discarica abusiva di Marchirolo è partita nel 2022 ma se ne è avuta notizia solo nelle scorse settimane.