Addio a Dino Busti, sei volte sindaco di Marchirolo

Si è spento all’età di 88 anni Dino Busti, per sei volte sindaco di Marchirolo, un uomo che ha segnato per decenni la vita amministrativa e politica dell’Alto Varesotto e non solo. E’ stato infatti molto attivo anche nel campo cooperativo, ed è stato presidente di Coop Lombardia negli anni Novanta.

Uomo volitivo, che univa alla passione politica un grande amore per il suo paese e il territorio delle valli varesine, Dino Busti nel 2017, all’età di 80 anni, si era candidato per la sesta volta e aveva vinto di nuovo, insieme alla lista “Marchirolo in Comune”, sbaragliando gli avversari con un risultato netto: il 53,48% dei consensi.

Dino Busti, che qualche anno fa aveva perso l’amatissima moglie, si è spento ieri sera dopo una breve malattia, diagnosticata solo tre mesi fa. Per sua espressa volontà non si terranno funerali.

Grande cordoglio in paese e nei Comuni circostanti. Il sindaco di Marchirolo Emanuele Schipani ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e ha pubblicato un commosso saluto sulla sua pagina Facebook: «È con profonda tristezza che apprendiamo la scomparsa di Bernardino Busti, per gli amici Dino, avvenuta nella tarda serata di ieri, 29 gennaio. Dino è stato un uomo politico di grande capacità che ha speso molto per il suo paese e i suoi concittadini, diventando un punto di riferimento per tutta la Valmarchirolo e oltre. Per quasi 50 anni, è stato la colonna portante della comunità marchirolese, sia come persona che come uomo delle istituzioni. Tutti noi porteremo nel cuore un tenero ricordo del suo passaggio».

«Come sindaco del Comune di Marchirolo, mi faccio portavoce di coloro che vogliono esprimere l’ultimo saluto a Dino Busti: i numerosi amici e colleghi sindaci, gli amministratori, i collaboratori e tutte le persone che hanno avuto il piacere e l’onore di conoscere e condividere con lui un pezzetto della propria vita o di una singola esperienza. Ancora sentite condoglianze alla famiglia tutta. Ciao Dino».

Domani per ricordare l’ex sindaco scomparso, a Marchirolo verrà proclamato il lutto cittadino, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta nelle sedi comunali e in tutti gli edifici pubblici e la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche in programma. Tutti i cittadini, gli esercizi commerciali e artigianali, le istituzioni pubbliche, le scuole – attraverso i propri docenti – e le organizzazioni politiche presenti sul territorio sono invitati a partecipare al cordoglio per la scomparsa di Dino Busti, osservando un minuto di silenzio in ricordo di Bernardino Busti alle 11 di domani, venerdì 31 gennaio.

Dino Busti sarà anche ricordato con un minuto di silenzio nella prossima seduta del Consiglio comunale.