Tutta Marchirolo si stringe alla famiglia di Vanessa: “Maestra sei stata unica, ora sei un angelo”

Oggi, lunedì 17 marzo, una folla silenziosa e commossa si è riunita nella chiesa di San Pietro a Marchirolo per i funerali di Vanessa Fino, la giovane maestra di 27 anni tragicamente scomparsa venerdì scorso in seguito al gravissimo incidente stradale avvenuto il 13 marzo in Valganna. La giovane donna viaggiava insieme ai fratelli su una Lancia Y che si è violentemente scontrata contro un furgone lungo la statale 233, pochi chilometri più a sud dei confini comunali di Valganna.

La cerimonia funebre si è svolta alle ore 15 e ha visto la partecipazione di amici e parenti ma anche tanti cittadini, colleghi, studenti e genitori degli alunni della scuola primaria “Giuseppe Grandi” di Ganna, dove Vanessa insegnava da pochi mesi, ma in cui era già molto apprezzata e amata per il suo modo dolce e sorridente di affrontare il lavoro con i bambini.

Fuori dalla chiesa i fiori e i messaggi degli amici, degli alunni e dei parenti. Dentro “Sei stata una maestra semplicemente unica, ora sei un angelo”, è uno dei messaggi lasciati dai suoi alunni. Un ricordo, tra i tanti, di chi la stimata e le ha voluto bene.

Presenti in chiesa tanti amici, ex compagni di scuola e docenti che l’avevano conosciuta durante gli studi superiori a Luino e successivamente presso l’Università dell’Insubria a Varese.

«Cara Vanessa oggi siamo qui in tanti per esprimere il nostro ringraziamento. Vogliamo pensarti nella gloria del paradiso» ha detto nell’omelia don Mario Ziviani. «Tu stessa sei qui con la tua presenza spirituale. Sei qui per dare un abbraccio a mamma Antonella papà Michele, al tuo ragazzo, a tuo fratello e tua sorella.Tutta Marchirolo è qui attorno alla famiglia di Vanessa. Siamo tutti sgomenti e non abbiamo parole, oggi vorremmo stare zitti e pensare al dono della vita che è un dono bellissimo ma anche fragile. Vanessa ti chiediamo di confortarci da lassù.

La comunità di Marchirolo si era già fermata simbolicamente nella mattinata, quando alle ore 12 tutte le attività commerciali, artigianali, le scuole e gli uffici pubblici hanno osservato un minuto di silenzio, esprimendo solidarietà e vicinanza alla famiglia della ragazza e alla comunità locale colpita da una tragedia così improvvisa.

Il fratello di Vanessa, anche lui coinvolto nell’incidente, veniva operato oggi.