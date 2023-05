Tragedia sul lago Maggiore, il sindaco: “Comunità commossa, grazie a chi sta operando”

«L’Amministrazione comunale esprime il cordoglio per le vittime del naufragio dell’imbarcazione con numerosi passeggeri, oltre all’equipaggio e quattro persone purtroppo decedute, avvenuto ieri sera, 28 maggio, nelle acque del nostro lago».

È il messaggio dell’amministrazione e del sindaco di Sesto Calende, dopo il naufragio della barca a Lisanza, costata la vita a tre passeggeri e un membro dell’equipaggio.

«Mentre le autorità competenti stanno decifrando le modalità di questa tragedia, per la comunità sestese è il momento del lutto più commosso per questa vicenda dolorosa che ha colpito tutti noi. Un ringraziamento particolare a tutte le forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco ed il personale di soccorso medico che hanno passato queste ore e stanno ancora operando, in un’intensa ed instancabile azione di gestione di questo tragico incidente».

Sesto Calende è il Comune di cui fa parte la frazione Lisanza, nelle cui acque è avvenuta la tragedia.