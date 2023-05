Barca ribaltata a Sesto Calende durante la festa, i morti sono 4

Si aggrava il bilancio della tragedia di Lisanza, frazione di Sesto Calende, che vede quattro persone morte a causa del naufragio di un’imbarcazione turistica per via del maltempo che si è abbattuto sul lago Maggiore nel tardo pomeriggio di domenica. Le altre 21 persone sono state soccorse, alcune valutate sul posto, altre ricoverate negli ospedali del Varesotto, nessuno sembra in pericolo di vita. Attualmente non risultano altri dispersi.

Le operazioni di ricerca e soccorso sono andate avanti tutta la notte nonostante condizioni meteo difficili con molto vento sul lago, e ancora precipitazioni. Nella tarda serata di domenica sul posto è arrivato anche un elicottero “Aw139“ con rilevatori infrarossi della guardia costiera partito da La Spezia.

Sul posto sono presenti diversi mezzi dei vigili del fuoco con sommozzatori e personale che scandaglia la riva prospiciente Lisanza, frazione di Sesto Calende da dove la grossa imbarcazione – una house boat – era partita per festeggiare un compleanno. Lunedì mattina il bilancio è salito: i carabinieri del comando provinciale di Varese che stanno coordinando le indagini hanno dato la notizia del ritrovamento di un terzo corpo restituito dalle acque del lago e poi dell’ultimo, trovato attorno alle 7.15.